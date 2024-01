Lui è lo stakanovista della Serie A: gioca sempre, nessuno come lui

Questo giocatore è lo stakanovista numero uno in Serie A: gioca praticamente sempre, la classifica che non ti aspetti.

C’è una speciale classifica per i giocatori di Serie A che ne certifica l’importanza all’interno delle rispettive squadre: stiamo infatti parlando di quella relativa ai minuti giocati all’interno di questa stagione in campionato, dove al primo posto abbiamo un giocatore che, forse, in pochi si aspettano.

Stiamo infatti parlando di Luperto dell’Empoli, con il giocatore che è il primo in questa curiosa classifica che vede il giocatore dei toscani guidare questa carovana di calciatori fondamentali per le rispettive compagini ed allenatori.

Il ragazzo ex Napoli, infatti, ormai da tantissimo tempo è un vero e proprio punto fermo degli uomini di Andreazzoli e proprio da lui e dalle sue prestazioni potrebbe partire la risalita della squadra alla classifica.

Al secondo posto troviamo invece un portiere, Montipò del Verona, mentre poco distante, questione davvero di pochissimi minuti, c’è Perez. In quarta posizione invece troviamo un altro estremo difensore, ossia Falcone, mentre chiude la top 5 Bremer della Juventus.

Luperto è il primo giocatore in Serie A per minuti giocati fino ad ora quest’anno: un bellissimo riconoscimento che dimostra, ancora una volta, quanto il ragazzo stia proseguendo in maniera importante il suo percorso di crescita all’interno del club biancoazzurro, nella speranza che il suo contributo risulti fondamentale per la salvezza del club e la sua permanenza in Serie A.