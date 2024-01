Lecce, frenata De Wit: l’Az non cambia idea, la situazione

Non arrivano buone notizie per il Lecce sul fronte De Wit, con l’AZ Alkmaar che continua a non cambiare idea: la situazione.

Sembra ormai definitivamente arrivata ad una fase di stallo la trattativa che avrebbe dovuto portare De Wit al Lecce. Il centrocampista di proprietà dell’AZ Alkmaar, infatti, salvo clamorosi colpi di scena, rimarrà in Olanda almeno fino a giugno, se non oltre. Il motivo dietro questa ferma decisione da parte del club va ricercata -anche- nella ferma volontà da parte del nuovo allenatore, Maartens Martens, il quale ha da pochissimi giorni preso il posto di Pascal Jansen.

Il neo tecnico, infatti, avrebbe deciso di prendere tempo e, soprattutto, di congelare la sua cessione al club pugliese che, adesso, deve cercare di trovare una soluzione alternativa, un sostituto per un giocatore che, fino a qualche settimana fa, sembrava essere in dirittura d’arrivo.

Il ragazzo, tuttavia, ha un accordo per giugno con il club di Via del Mare, tuttavia bisognerà capire se, in estate, le cose non saranno cambiate. Difficile dirlo, ma nel frattempo il club prova a sondare altri profili e, soprattutto, prova a trovare una sistemazione per un giocatore in uscita da tempo.

Calciomercato Lecce, De Wit pista difficile: il motivo

Se l’affare che avrebbe dovuto portare a De Wit sembra ormai quasi impossibile da riaprire, il Lecce continua a monitorare per bene il capitolo uscite, con Strefezza che ormai da parecchio tempo è segnalato in uscita dalla squadra allenata da Roberto D’Aversa. Per lui si sta cercando una sistemazione che possa accontentare sia il ragazzo sia il club, ma la sensazione è che, in tal senso, ci sarà ancora bisogno di parecchio tempo.

I rossoblu, dunque, stanno cercando di rivoluzionare il centrocampo grazie alle sapienti mosse di Corvino, tuttavia adesso sembra essere entrata una fase di stallo.