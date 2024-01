DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 24 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Milan e di tutte le altre: tutti gli aggiornamenti di mercoledì 24 gennaio 2024

Il Napoli continua a essere protagonista nel calciomercato invernale, con il club campione d’Italia che si appresta ad annunciare un nuovo colpo.

Visite mediche oggi con gli azzurri per Dendoncker, il ‘Mister X’ proveniente dall’Aston Villa. La Juventus dopo l’ufficialità di Djalò sta definendo la cessione di Kean all’Atletico Madrid e punta Koopmeiners per giugno. L’Inter invece blocca Sensi in attesa del match con la Fiorentina, caccia a un difensore al Milan: l’ultimo nome è Lacroix del Wolfsburg.

08:36 Inter, rinviata la cessione di Sensi al Leicester Congelata al momento la cessione al Leicester di Sensi: il centrocampista resterà alla corte di Inzaghi per la sfida contro la Fiorentina, la prossima settimana l’addio all’Inter.