Dalla Juventus alla Roma: arriva gratis da De Rossi

La Roma del nuovo tecnico De Rossi cerca rinforzi nella fase finale del mercato di gennaio: scartato dalla Juventus, spunta l’ipotesi giallorossa

La Juventus ha ufficializzato lunedì il primo colpo invernale, strappando Tiago Djalò alla concorrenza di Inter e Atletico Madrid.

Gradualmente il difensore portoghese si aggregherà al gruppo di Allegri per ritrovare la migliore condizione, dopo il rientro dall’operazione del marzo scorso ai legamenti del ginocchio. Intanto Giuntoli e Manna lavorano in uscita, con Kean che ha un’intesa di massima con l’Atletico Madrid e che nel fine settimana dovrebbe salutare Torino in prestito per sbarcare alla corte di Simeone. In entrata invece dopo Djalò, a meno di occasioni dell’ultima ora, la rosa di Allegri non dovrebbe subire ulteriori scossoni. Rinviato così a giugno l’assalto a un nuovo centrocampista, con Koopmeiners e Samardzic i due nomi cerchiati in rosso nell’agenda del capo dell’area tecnica Giuntoli.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi non è una priorità: spunta la Roma

Nell’ultima settimana del mercato di gennaio, invece, un opportunità potrebbe essere il ritorno di Federico Bernardeschi alla Continassa se Allegri chiedesse alla dirigenza un puntello per rimpolpare il proprio scacchiere tattico.

Il mancino di Carrara arriverebbe per sei mesi dal Toronto, un usato sicuro per l’allenatore bianconero e che conosce già l’ambiente. Per la Juve al momento non è comunque una priorità e Bernardeschi in Serie A è inoltre finito sul taccuino del Bologna. Il giocatore sarebbe stato offerto anche alla Roma. L’oneroso ingaggio, però, complicherebbe un eventuale approdo del giocatore alla corte del nuovo tecnico De Rossi. Per Bernardeschi, inoltre, da non scartare un possibile trasferimento in Arabia Saudita se non dovessero concretizzarsi le trattative con le compagini italiane.