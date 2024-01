Bye bye Juventus: già prenotato il volo per Londra

Niente da fare per la Juventus, il giocatore sembra destinato ad approdare a Londra

Sempre più giovani, sempre più vigili. La Juventus continua nel suo percorso di ringiovanimento e tra i giovani calciatori sondati dal club bianconero c’è anche Charlie Patino.

Inglese di origini spagnole di proprietà dell’Arsenal, Patino è un centrocampista centrale classe 2003 in prestito allo Swansea, club di Championship, la serie cadetta inglese. In Galles il calciatore ha per ora collezionato 22 presenze mettendo a referto tre reti e quattro assist. Le sue qualità non sono passate inosservate e ad inizio di gennaio la Juventus ha inviato scout nel paese britannico per osservarlo ancora più da vicino. Giuntoli è sempre a caccia di nuovi giovani talenti. L’obiettivo del ds bianconero è abbassare il monte ingaggi ringiovanendo la rosa, rimpinguandola di giovani promesse. E in questo senso il centrocampista inglese piace tantissimo alla società piemontese.

Calciomercato Juventus, ostacolo Fulham per il baby Patino

La Juventus però deve stare attenta, perché sulle tracce del classe 2003 ci sono anche altri club. Il ragazzo ha il gradimento pure di Inter e Milan, con Monacada che fa parte del nutrito gruppo di estimatori. Oltre alle milanesi e ai bianconeri ci sono pure diverse società di Premier League. Su tutte il Fulham.

‘Football Insider’ sottolinea infatti come i ‘Cottagers’ siano sulle tracce del giovane centrocampista, espressamente richiesto dal tecnico Marco Silva. Il manager portoghese vorrebbe infatti cercare di riuscire a chiudere un tris di operazioni in entrata prima della fine del mercato di gennaio. In lista ci sono il nazionale turco under-21 Can Uzun, centravanti del Norimberga, il difensore centrale inglese di origini angolane Teden Mengi, in forza al Luton Town, cresciuto nel vivaio del Manchester United e, appunto, Charlie Patino.

Il Fulham avrebbe già intavolato un primo approccio con l’Arsenal, che nonostante le ottime prestazioni del ragazzo non è intenzionato a richiamarlo dal prestito e desidera fare in modo che possa concludere la stagione in Galles. Più facile quindi, riferiscono dall’Inghilterra, che Patino possa salutare definitivamente i ‘Gunners’ in estate, ma la Juventus dovrà riuscire a battere la non facile concorrenza dei londinesi.