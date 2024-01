Benzema rompe con l’Arabia Saudita: arriva subito in prestito

Tensione crescente tra Karim Benzema e l’Al Ittihad, la frattura con Gallardo sembra ormai insanabile: il francese se ne va in prestito

La scorsa estate si è consumato un passaggio storico per il calcio mondiale: il Pallone d’Oro in carica ha lasciato il Real Madrid per andare ad accasarsi in Arabia Saudita, per la precisione al Al Ittihad. A sei mesi di distanza, però, Karim Benzema guida il carro degli scontenti dell’Arabia e spinge per un addio immediato.

Oltre alla delusione per quello che (non) ha trovato nel calcio saudita, il francese ha anche rotto con l’allenatore dell’Al Ittihad: Marcelo Gallardo. L’ex tecnico del River Plate, infatti, non avrebbe perdonato a Karim The Dream di non essersi presentato al ritorno delle vacanze per proseguire la propria villeggiatura nelle Mauritius. La frattura dei due sarebbe talmente elevata da portare, secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, Benzema a chiedere al club saudita di trovargli una soluzione in prestito in via immediata. L’Europa sogna Karim in prestito già nel mercato di gennaio.

Benzema spinge per il ritorno in Europa: la Saudi Pro League fa muro

La volontà di Karim Benzema adesso è quella di tornare in Europa, di prendersi un periodo di pausa dall’Arabia Saudita e di ritrovare la serenità: diverse le opzioni sul tavolo.

Molti club osservano gli sviluppi della vicenda tra il Pallone d’Oro e l’Al Ittihad, facendoci più che un pensiero per averlo a disposizione in questa seconda metà di stagione. In particolare, dalla Premier League ci sono Chelsea e Arsenal che sono interessati a Benzema, mentre in Francia è l’Olympique Lione che sogna il suo ritorno in patria. Anche la Serie A resta nell’orbita del francese, come ha rivelato Seba Frey ai microfoni di TvPlay, l’Inter ragiona sui criteri di fattibilità dell’operazione: la partenza di Alexis Sanchez è la conditio sine qua non e, al momento, il cileno non sembra intenzionato a mollare il contratto con i nerazzurri.