Napoli-Inter, rivelazione in diretta: “Gli arbitri hanno un problema di comunicazione”

Clamorosa rivelazione sugli arbitri dopo quanto successo nella finale di Supercoppa tra Napoli ed Inter, match vinto dai nerazzurri

L’Inter, nella serata di ieri, si è aggiudicata il primo trofeo stagionale: i nerazzurri hanno portato a casa la Supercoppa (la terza consecutiva) grazie all’uno a zero sul Napoli. Decisiva la rete di Lautaro all’inizio dei minuti di recupero: un gol che ha permesso ai ragazzi di Inzaghi di superare la resistenza dei partenopei che stavano puntando ai calci di rigore a causa dell’inferiorità numerica.

Proprio l’espulsione di Simeone, arrivata all’ora di gioco, ha causato la rabbia dei partenopei che hanno ritenuta eccessiva la decisione del direttore di gara in merito, soprattutto, al metro tenuto nel corso del primo tempo quando Calhanoglu è stato graziato due volte prima di ricevere il cartellino giallo.

Il Napoli non ha gradito la direzione di Rapuano con Mazzarri letteralmente furioso nei confronti del direttore di gara. Non è, fino a questo momento, una stagione felicissima per gli arbitri e sono diversi gli episodi che, ogni settimana, fanno discutere e non poco l’opinione pubblica. Per quanto riguarda la direzione della Supercoppa Italiana ha voluto dire la sua Fabrizio Biasin: il giornalista, intervenuto ai microfoni di TvPlay, si è espresso in questi termini: “Gli arbitri dovrebbero essere più coerenti” per poi continuare: “Non puoi dividere una gara in due spezzoni dove prima concedi tutto e poi diventi censore, così innervosisci i giocatori”

Biasin ha poi espresso un pensiero ben preciso sugli arbitri: “Hanno un problema di comunicazione che danneggia tutte le squadre”. Una dichiarazione forte su uno dei temi calcistici più delicati delle ultime settimane.

Biasin elogia Inzaghi ma avverte: “Se perde a Firenze sarà considerato un fesso”

Il successo contro il Napoli ha fatto entrare Simone Inzaghi nella storia: sono infatti cinque le vittorie in Supercoppa, un vero e proprio record. “Credo che, per il calcio espresso, sia uno dei migliori nella storia dell’Inter ma gli allenatori si giudicano per i trofei” queste le parole di Biasin su Inzaghi e il riferimento ai titoli è legato, senza ombra di dubbio, al discorso scudetto. In molti infatti ritengono i nerazzurri come la principale favorita per la vittoria del campionato italiano nonostante una Juventus in grado di giocarsi le proprie carte fino alla fine.

Proprio per quanto riguarda il campionato, l’Inter è attesa da un match contro la Fiorentina per nulla semplice considerando le assenze di Barella e Calhanoglu. Sulla gara di domenica sera Biasin si è espresso in questi termini: “Conosco il calcio italiano e Inzaghi, se l’Inter non vince a Firenze, verrà considerato un fesso”.