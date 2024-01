Lautaro Martinez consegna la Supercoppa all’Inter: battuto il Napoli in extremis

Terminata da pochi istanti la finalissima di Supercoppa tra Napoli ed Inter. I nerazzurri riescono a portare a casa il trofeo grazie a Lautaro Martinez

Ci si attendeva un match veemente e dalle mille emozioni nella finale tra Napoli ed Inter. Le attese di certo non sono state tradite. Grazie ad un gol di Lautaro Martinez, sono stati i nerazzurri a mettere il sigillo al 90′ ad una finale dai mille volti.

Pronti via e il Napoli prova a flirtare con il gol. Pur non creando molte occasioni, la compagine di Mazzarri desta buone sensazioni nell’approccio alla gara. Con il passare dei minuti, però, i nerazzurri trovano fluidità nel palleggio e sfiorano il gol in particolar modo con Thuram e Lautaro Martinez. La gara è godibile anche dal punto di vista agonistico. Lo spartito non cambia nella ripresa, fino all’ora di gioco. Già ammonito, Simeone interviene in ritardo su Acerbi: Rapuano estrae immediatamente il cartellino giallo, mandando in escandescenze la panchina del Napoli.

A quel punto gli Azzurri serrano i ranghi e provano a non scoprirsi. Di contro, l’Inter carica a testa bassa. Mkhitaryan e Calhanoglu ci provano dalla media lunga distanza, invano. Inzaghi sente vicino l’obiettivo e getta nella mischia Sanchez ed Arnautovic, passando al 4-3-1-2. Scelta che si rivela vincente.

Dopo essere stato ipnotizzato da Gollini, infatti, Lautaro Martinez scaraventa in rete un ottimo suggerimento proveniente dalla corsia destra. Il gol del “Toro” chiude di fatto la gara. Il Napoli prova una reazione d’orgoglio, ma non crea particolari pericoli dalle parti di Sommer. Al triplice fischio esplode la gioia dell’Inter. Inzaghi mette le mani sulla Supercoppa per la quinta volta in carriera.