Napoli-Inter non è finita: “Mica sei Mourinho, chi sei nella vita?”

Napoli-Inter continua a far discutere in maniera importante, a maggior ragione per l’arbitro Rapuano e i comportamenti di Mazzarri

Non si placano le polemiche per il match tra Napoli e Inter che ha visto il trionfo dei nerazzurri in Supercoppa solo nel recupero grazie al gol di Lautaro Martinez. A far parlare è stata però soprattutto la direzione di gara dell’arbitro Rapuano, in particolare per la gestione dei cartellini e delle ammonizioni. Ad esempio quella a Barella, il rosso mancato a Calhanoglu e ovviamente la doppia a Simeone che ha provocato l’espulsione dell’argentino cambiando totalmente la partita.

Nel postpartita Aurelio De Laurentiis non ne ha parlato in maniera diretta e polemica, lo ha fatto al contrario un po’ sarcasticamente dicendo quasi di essere “dispiaciuto” per “l’incubo” che sta vivendo Rocchi a causa della “debolezza” evidente degli arbitri. Scatenatissimo invece Walter Mazzarri, che durante la partita dalla panchina ha addirittura urlato “Vergogna!” Una coda velenosa e degli atteggiamenti che non sono per niente piaciuti a parecchi addetti ai lavori. Se n’è parlato molto oggi su ‘Radio Radio’, dove Nando Orsi è stato molto duro: “Di cosa parliamo? Il Napoli non ha giocato, l’Inter in due partite ha messo in area di rigore le avversarie. Rimango allibito per quello che dicono anche gli uomini di sport sull’arbitro, per creare un alibi a cosa? Una volta un allenatore che dice che l’altra squadra è stata più forte? Sarebbe più onesto, ma continuiamo fare polemiche. Sono tutti scarsi e invece le squadre sono tutte forti. Si continua a parlare dell’arbitro per un’ammonizione”.

Alvaro Moretti contro Mazzarri: “Chi sei per rifiutare la premiazione di una supercoppa?”

Ma non solo, perché a far parecchio discutere è stato pure il comportamento dello stesso Mazzarri che non solo è rimasto in silenzio stampa nel postpartita, ma ha addirittura disertato la premiazione lasciando subito il campo.

In questo caso il giornalista Alvaro Moretti è andato in tackle sull’allenatore del Napoli: “Ma tu chi sei nella vita per rifiutare la premiazione di una supercoppa? Che hai vinto? Mourinho ha vinto 26 trofei, quindi per 26 volte c’è qualcuno che è arrivato secondo. Allora mi fai il cavolo del favore di rispettarle queste cose. Quando vinci festeggi, quando perdi non dico che devi applaudire però… Quando neanche il presidente De Laurentiis ha parlato dell’arbitro, ma ha detto cose molto più importanti. Quelli che ha esaltato, però, gli arabi come esempio di democrazia, sono gli stessi che hanno fischiato il minuto di silenzio a Gigi Riva“.