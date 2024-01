De Laurentiis boccia la Supercoppa: “Non ha motivo di esistere. Non immagino l’imbarazzo”

Le dichiarazioni del presidente del Napoli, al termine della sfida contro l’Inter, valevole per la finale di Supercoppa Italiana

Il Napoli perde nel finale la Supercoppa Italiana. Al termine della gara contro l’Inter ha parlato il numero uno degli azzurri, Aurelio De Laurentiis: “Siamo in pieno mercato, già fatto 3 acquisti, il Napoli è ancora in fieri – afferma il numero del Napoli ai microfoni di Sportmediaset -. Onore a chi vince, non bisogna mai dare addosso a chi vince. Il calcio è anche casualità, ma ho visto un Napoli in crescita, nonostante l’essere rimasti in 10, nonostante le assenze. Ho visto un Napoli che ha dato filo da torcere ad un’ Inter un po’ imprecisa“.

Stop alla Supercoppa. De Laurentiis torna a dire no alla competizione – “Quando si gioca troppo non si possono addizionare troppe competizioni, per di più fuori dall’Italia – prosegue il presidente degli azzurri -. Credo che dall’anno prossimo con l’aumento delle gare già imposte dalla Uefa questa Supercoppa non debba più aver ragione d’esistere”.

Poi De Laurentiis esalta l’Arabia Saudita – “Sono rimasto colpito dall’aver scoperto un paese che ha una crescita potentissima che vedremo nei mesi e non negli anni. Paese che diventerà centralità del nuovo mondo, qui sono molto furbi e intelligenti, usano il calcio come un super spot”.

Napoli-Inter, De Laurentiis: “La Lega nemica delle imprese stesse”

Impossibile poi non parlare degli arbitri. La gara di stasera è stata condizionata dall’espulsione di Simeone, che ha fatto tanto arrabbia Mazzarri e tutti i tifosi del Napoli.

De Laurentiis, però, non alza la voce: “A me dispiace per Rocchi – prosegue -, sta vivendo una specie di incubo, non mi va di documentare con una serie di pensieri dei tifosi. Non credo ci sia bisogno, la debolezza degli arbitri di quest’anno non nei confronti del Napoli ma di tutte le squadre parla da sola. Mi dispiaceva per Rocchi, mi chiedevo chissà quale ulteriore imbarazzo proverà in questo momento. Quando si fa una competizione, la competizione è anche una festa. Noi dovevamo promuovere noi stessi all’insegna di un calcio spettacolare, se tu mi riduci in 10 il calcio non diventa spettacolare. La Lega in Italia non funziona, hanno cambiato tutti i regolamenti, le ammonizioni e le espulsioni le paghiamo in campionato. La Supercoppa finisce per condizionare anche il campionato, la Lega è nemica delle imprese stesse”.