Milinkovic-Savic torna in Serie A: la destinazione è scelta

Milinkovic-Savic dopo il trasferimento in Arabia può compiere il percorso inverso e tornare in Serie A: ecco dove

Andata e ritorno dall’Arabia in poco tempo, un trend che sembra poter riguardare diversi dei calciatori di alto livello che la scorsa estate hanno accettato le proposte dei sauditi. Una serie di ‘cavalli di ritorno’ di cui potrebbe far parte, a quanto pare, anche Sergej Milinkovic-Savic.

Il matrimonio tra il serbo e l’Al Hilal, in estate, aveva fatto discutere. Le proposte da importanti club europei non gli mancavano, tutt’altro. Il centrocampista ha invece deciso di lasciare la Lazio dopo otto anni per tuffarsi in una avventura completamente nuova. Dalla quale però potrebbe fare ritorno piuttosto presto, almeno stando alla presunta ‘nostalgia’ del nostro campionato manifestata salutando gli ex compagni di squadra nei giorni scorsi al loro approdo in Arabia per la Supercoppa.

E così, il nome del classe 1995 torna piuttosto caldo in tema di mercato, con scenari che in vista della prossima estate potrebbero favorire un suo nuovo sbarco in Italia. Situazione da seguire con notevole attenzione: ricordiamo ancora molto bene cosa Milinkovic sia in grado di fare, per doti fisiche e tecniche.

Milinkovic-Savic e la Juventus, ci risiamo: è la volta buona

Inevitabilmente, si scatena già la corsa al giocatore, almeno con la fantasia tra i tifosi. Chi era andato molto vicino a lui era stata la Juventus e i bianconeri potrebbero, ipoteticamente, essere in pole.

Nel consueto sondaggio giornaliero su ‘X’, gli utenti di Calciomercato.it hanno ritenuto che proprio ai bianconeri il ‘Sergente’ farebbe più comodo. Ipotesi votata dal 39,1% dei partecipanti al sondaggio. Meno preferenze per il Milan (23,6%), il Napoli (20,7%) e l’Inter (16,7%).