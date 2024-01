L’Inter trionfa, ma c’è un mistero: che fine ha fatto Dumfries?

L’Inter di Simone Inzaghi, trionfatrice in Supercoppa Italiana contro il Napoli di Walter Mazzarri, non ha visto in campo un titolarissimo di inizio stagione: stiamo parlando di Denzel Dumfries. Le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi ha portato a casa il suo primo trofeo stagionale ieri sera in Arabia Saudita contro il Napoli di Walter Mazzarri. Un trionfo molto importante per i nerazzurri che hanno raggiunto l’apice di questa competizione per la terza volta consecutiva e l’hanno fatto grazie al gol di Lautaro Martinez allo scadere della sfida.

Una rete pesantissima nata dall’incursione sulla fascia destra di Benjamin Pavard, autore dell’assist pesantissimo che è valso una coppa per la squadra di Simone Inzaghi. La finalissima di Supercoppa di ieri ha visto titolari dunque sulla fascia destra il francese, nella posizione di braccetto, e Matteo Darmian come esterno di centrocampo. Non ci sono stati minuti per Denzel Dumfries che, nonostante un inizio di stagione da urlo, sembra sempre più ai margini del progetto tecnico dell’Inter anche in relazione al rinnovo che tarda ad arrivare.

Denzel dove sei: le reazioni social all’assenza di Dumfries

Denzel Dumfries sta avendo sempre meno minuti con la maglia dell’Inter e i tifosi se ne sono accorti e hanno commentato l’accaduto sui social, in particolare su X, meglio conosciuto come Twitter. C’è per esempio chi afferma: “Ultime 3 partite = 0 minuti, semplice scelta tecnica, problema fisico o altro? Che ci sia distanza sul rinnovo lo sappiamo, che probabilmente finirà sul mercato pure, mi sembra però irragionevole metterlo ai margini sin da subito, quando c’è estremo bisogno di tutti“. Una velata polemica nei confronti anche di quelle che potrebbero essere decisioni societarie.

Non solo, qualcun altro dice: “Al di là delle condizioni fisiche, mentali e contrattuali di Dumfries, secondo me la combo Pavard braccetto+Darmian esterno è diventata la preferita nelle gerarchie di Inzaghi. Esterno più bloccato e difensivo, braccetto con licenza di offendere“. Insomma una scelta tecnica che sarebbe anche valorizzante per il gioco dell’Inter di Simone Inzaghi che ora tornerà a giocarsi lo Scudetto contro la Juventus in campionato.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

A Firenze mi aspetto Dumfries titolare (altrimenti ci sarebbe da chiedersi cosa sia successo). Darmian è cotto a puntino.#IMInter — Nunzio Corrasco (@ncorrasco) January 22, 2024

Al di là delle condizioni fisiche, mentali e contrattuali di Dumfries, secondo me la combo Pavard braccetto + Darmian esterno è diventata la preferita nelle gerarchie di Inzaghi. Esterno più bloccato e difensivo, braccetto con licenza di offendere. — Julian Ross 🇭🇰🇹🇼🇷🇪 (@JulianRoss79) January 23, 2024

Darmian comq per me, tranne in emergenza come in qst caso, non ha più il passo per fare l esterno.. Ormai si è abituato a fare il centrale.. Serve comprare un esterno l anno prossimo dato che ormai sembra scontato che Dumfries verrà venduto — 🐎 Rosario Arena 🐎 (@ArenaRosario) January 23, 2024