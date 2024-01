Svolta Benzema, ci stanno provando davvero

Il futuro di Karim Benzema è ancora avvolto dall’incertezza dopo la rottura con l’Al-Ittihad: il club ci sta provando davvero, arrivano conferme

Karim Benzema via dall’Arabia Saudita dopo neanche sei mesi. Lo scenario sta diventando sempre più concreto dopo la rottura del calciatore con l’Al-Ittihad.

L’ex bomber del Real Madrid è andato allo scontro con il club saudita dopo le critiche ricevute anche dopo la sfida persa contro l’Al-Nassr del suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. La volontà del francese sembra essere quella di fare ritorno in Europa già a gennaio e le indiscrezioni sul suo conto si susseguono a ritmo incessante.

Si è parlato di Premier League, soprattutto di Arsenal, visto che la squadra di Arteta è alla ricerca di un vero bomber. Ma si è parlato anche di Inter. Lo ha fatto, in particolare, Sebastien Frey a TvPlay spiegando di aver sentito e letto Marotta “Che non dice sì ad un suo arrivo, ma neanche lo smentisce. La priorità è la cessione di Sanchez – le parole dell’ex portiere – se andrè via, Benzema può essere una possibilità”.

Ma una possibilità è anche il suo ritorno in Ligue 1 e da questo punto di vista arrivano novità importanti dalla Francia.

Calciomercato Inter, Benzema torna in Francia: lo scenario

A parlare della possibilità di un ritorno in patria di Benzema è ‘RMC Sport’ che racconta dell’idea del Lione di riprendersi l’attaccante che proprio con l’Olympique ha iniziato al sua carriera.

Il club transalpino ci vuole provare, forte anche dei buoni rapporti dei proprietari (il gruppo Eagle) con l’Arabia Saudita. Le difficoltà però non mancano: si parte dalla volontà della Saudi Pro League di non perdere dopo appena sei mesi uno dei grandi colpi estivi e si arriva all’aspetto economico della vicenda. Per il primo punto, la lega saudita è pronta anche a consentire a Benzema di cambiare squadra pur di vederlo giocare ancora nel proprio campionato.

Insomma, una vicenda intricata con il Lione che ci prova per Benzema, anche se gli ostacoli da superare sono molteplici.