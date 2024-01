Napoli-Inter, Mazzarri è una furia: “Non ci sto, andiamo via”

Il labiale di Walter Mazzarri ha fatto immediatamente il giro del web. La presa di posizione del tecnico del Napoli contro alcune decisioni arbitrali non è tardata ad arrivare

Primo quarto di gara scivolato via senza particolari scossoni nella finalissima di Supercoppa tra Napoli ed Inter. Dopo un inizio propositivo degli Azzurri, i nerazzurri hanno preso progressivamente campo, creando un paio di occasioni importanti con Dimarco e Calhanoglu.

La partita si è subito accesa da un punto di vista agonistico, pur rimanendo sempre nei limiti della correttezza. Walter Mazzarri, però, sta già vivendo con particolare enfasi il match. Dopo una decisione dell’arbitro Rapuano giudicata controversa, poco prima del ventesimo minuto di gioco il tecnico del Napoli ha avuto una reazione istintiva piuttosto veemente. Prima protestando all’indirizzo dell’arbitro e poi lamentandosi con il quarto uomo. Secondo il bordocampista di Mediaset, Mazzarri avrebbe anche “minacciato” di lasciare il campo, nel caso in cui Rapuano non fosse entrato nell’ordine di idee di cambiare metro di giudizio. Stando a quanto riferito, l’allenatore del Napoli avrebbe chiosato, all’indirizzo del quarto, con una frase non banale: “Non ci sto, andiamo via“.