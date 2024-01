Lotito dà il ‘benvenuto’ a De Rossi: “La Roma doveva essere già fallita”

Claudio Lotito, dopo la delusione di Riyad, ha lanciato una stoccata pesante nei confronti della Roma: “Doveva essere già fallita”

Quando parla Claudio Lotito non passa mai inosservato o sotto silenzio. Dopo essere tornato da Riyad, dove il patron biancoceleste si trovava per l’impegno della Lazio in Supercoppa italiana, ha commentato quanto sta succedendo sull’altra sponda del Tevere: nuova bordata alla Roma di Lotito.

Nella giornata di ieri, presso la sala conferenze dell’Hotel Ergife di Roma, si è tenuto il congresso romano di Forza Italia e l’accoppiata Lotito-Gasparri si è intrattenuta in un colloquio con gli inviati di Adnkronos riguardo alla decisione dei giallorossi di esonerare Mourinho e affidare la panchina a Daniele De Rossi. Il presidente della Lazio approva la decisione dei Friedkin: “È stata una scelta intelligente, ha ricompattato”. Non è così convinto, invece, Gasparri: “Serve per la curva, non per la squadra”, ma Lotito ribatte subito: “Siccome è stato un punto di riferimento, c’ha un modo de fare”. Sembrava un Lotito morbido con i giallorossi, ma la bordata era dietro l’angolo.

Lotito fa i ‘conti’ alla Roma: “Doveva essere già fallita”

Dopo aver commentato l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, Lotito ha voluto parlare di un aspetto che proprio non riesce a digerire: i conti della Roma.

Tutto è partito da Gasparri, che ha dichiarato: “Secondo me questi (ndr i Friedkin) stanno vendendo, così dicono…” e il patron della Lazio ha prontamente ribattuto: “Dovevano essere già falliti. Mica non mettono i soldi. Che fanno? Non trasformano i soldi in capitale”. Il derby della Capitale è sempre acceso quando parla Lotito, sia in campo sia fuori, e la frecciata nei confronti della proprietà americana della Roma non passerà inosservata. Così come lo scenario paventato da Gasparri su una possibile cessione della società giallorossa da parte dei Friedkin nel prossimo futuro.