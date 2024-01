Inter, arrivederci a giugno: bomber costretto ad operarsi

Per l’Inter arriva la notizia sull’attaccante che chiude qualsiasi discussione: dovrà operarsi, stagione finita

In attesa di riprendere il cammino in campionato, dopo la parentesi Supercoppa, l’Inter sembra non troppo interessata al mercato di gennaio. È il campo la grande priorità della società nerazzurra che, dopo aver concluso l’arrivo di Buchanan, difficilmente farà altri acquisti da qui alla fine della sessione invernale della campagna trasferimenti.

L’unica possibilità riguarda il reparto avanzato con l’addio di Sanchez che potrebbe essere il viatico per un colpo in attacco. Uno dei nomi accostati di recente ai nerazzurri è quello di Anthony Martial, attaccante francese in rotta di collisione con il Manchester United. In scadenza di contratto a giugno 2024, con opzione di prolungamento a favore del club, il 28enne sembrava destinato a lasciare l’Old Trafford già quest’estate, ma ora le cose sembrerebbero essere cambiate completamente.

Per Martial, infatti, l’ipotesi più probabile è una conferma al Manchester United fino al termine della stagione. Non per giocare però, visto che il calciatore difficilmente metterà nuovamente piede in campo prima del termine dell’annata calcistica.

Inter, Martial sotto i ferri: salta il colpo

Stando a quanto riferisce ‘todofichajes.com’, infatti, al di là dei problemi fisici che hanno condizionato le ultime settimane del calciatore, Martial è alle prese anche con un problema all’anca che potrebbe essere più grave del previsto. Il portale parla della possibilità di un intervento chirurgico per il francese.

Dovesse essere confermata questa ipotesi, la stagione dell’attaccante del Manchester United sarebbe praticamente già finita e quindi sarebbe da considerare improbabile un suo trasferimento a campionato in corso. Se ne riparlerà con ogni probabilità alla fine della stagione con Martial che, a quel punto libero da qualsiasi vincolo, avrebbe l’opportunità di scegliere la futura destinazione in tutta tranquillità. E magari l’Inter potrà tornare alla carica per un colpo a parametro zero.