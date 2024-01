Calcio italiano in lutto: addio a Gigi Riva

Notizia drammatica per il calcio italiano costretto a dire addio a Gigi Riva, vera e propria leggenda del Cagliari

Lutto nel mondo del calcio: si è spento a 79 anni Gigi Riva. Una notizia veramente terribile e che sconvolge il calcio italiano nella serata in cui Napoli e Inter si giocano la finale della Supercoppa Italiana. L’attaccante è stata una vera e propria leggenda del calcio e resterà per sempre nella storia del Cagliari per lo scudetto vinto nel 1970. Giornata veramente triste per lo sport italiano.

E’ stato fondamentale anche per la nazionale italiana avendo vinto il titolo europeo nel 1968: una persona d’altri tempi e che sarà impossibile dimenticare. Nella prossima giornata di Serie A ci sarà, sicuramente, un minuto di silenzio: gesto doveroso nei confronti di una persona capace di scrivere pagine importantissime nella storia del calcio. Gigi Riva, due giorni fa, era stato ricoverato d’urgenza a causa di un malore ed era stato sottoposto ad accertamenti.