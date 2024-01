Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 21 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 21 gennaio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 21 gennaio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Ovviamente spazio a campionato e Supercoppa con la Gazzetta dello Sport che dedica l’apertura alla vittoria del Milan sull’Udinese: “Il coraggio del Diavolo” in riferimento anche alla sospensione del match per razzismo. In alto ‘Juve sorpasso in serbo”, mentre di spalla spazio alla capolista nerazzurra: “Un’Inter perfetta, ma si può battere?”. E ancora “De Rossi oltre Mou” sulla vittoria della Roma.

Il Corriere dello Sport apre invece con la Juve: “Max in caccia” il titolo in apertura. In alto la “Roma tra due cuori”, mentre in basso c’è: “Napoli, la sorpresa è Ngonge” con la possibilità che il belga scenda in campo nella finale di Supercoppa. Infine, TuttoSport con in apertura: “Yildiz fede Juve”. In alto: “La vergogna di Udine, il Milan vince per Maignan”. Mentre in fondo: “Missione Toro ad Anversa” e “De Rossi, brividi Special”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 21 gennaio 2024

Andando a vedere le prime pagine dei quotidiani esteri, in Spagna Marca dedica l’apertura al mercato: “Yan Cout en la agenda del Real”. AS, invece, si concentra sul campionato con la sfida della squadra di Ancelotti contro l’Almeria: “Operacion Liga”.

In Inghilterra, invece, è il ritorno con gol di Toney: “Toney back on target” titola l’Express, mentre il Mirror dedica spazio anche a Berrada che ha lasciato il City per lo United: “Oh man” il titolo.