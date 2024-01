Mourinho in Arabia: i dettagli sulla nuova avventura dello Special One

Esonerato dalla Roma per gli scarsi risultati ottenuti in campionato in questa stagione, José Mourinho torna in pista, pronto ad affrontare una nuova stimolante avventura

Dirsi addio è stata dura. Mourinho non avrebbe voluto lasciare la squadra capitolina a stagione in corso. E in realtà richiedeva a gran voce il rinnovo del contratto, per proseguire la sua storia con il club giallorosso. Voleva un’impresa impossibile quando accettò la chiamata dei Friedkin nel 2021. Ma i risultati degli ultimi mesi non hanno soddisfatto la società, che è intervenuta immediatamente dopo il 3-1 del Milan e prima di un calendario sulla carta agevole. De Rossi ha già raccolto i primi tre punti.

Mourinho nel frattempo è in Spagna. Viaggia e cerca una meta dove stabilirsi. Per ora è Barcellona. Ma secondo il Times, c’è la possibilità che il tecnico portoghese si incontri con Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. E pensare che una quindicina di anni fa diceva che il patron azzurro non avrebbe avuto soldi per permettersi “José Mourinho“.

Nel frattempo, subito dopo l’esonero, l’Al Shabab ha mostrato interesse per il tecnico portoghese, come raccontato su Calciomercato.it da parte del giornalista Turki Alghamdi. E quest’oggi ci sono degli aggiornamenti importanti.

Mourinho risponde agli arabi dell’Al Shabab

Stando a quanto raccolto dal giornalista spagnolo Pedro Morata, José Mourinho avrebbe messo in standby la ricca offerta dell’Al Shabab, undicesima in campionato e ben lontana dalla vetta della Saudi Pro League.

L’ex allenatore della Roma, infatti, avrebbe voglia di un progetto stimolante. Magari ancora in Europa. Insomma, per il momento l’Arabia è accantonata, ma non è detto che lo Special One possa prima o poi firmare un ricchissimo contratto con qualche club arabo.

Me acaba de confirmar

Jose Mourinho @josemourinhotv

que no va a entrenar al @AlShababSaudiFC En este momento está en stand-by y tranquilo a la espera de una opción que le motive. pic.twitter.com/KZpFrEebZP — 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐭𝐚 ®️ (@pedro_morata) January 21, 2024

Il giornalista spagnolo sottolinea lo stato d’animo del tecnico: “Tranquillo e in attesa di un’opzione che lo motivi“. Mourinho non ha fretta dopo due anni e mezzo intensi trascorsi a Roma.