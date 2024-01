HIGHLIGHTS | Risurrezione giallazzura: il Frosinone rimonta e stritola il Cagliari

Vittoria preziosissima del Frosinone che torna al successo battendo in rimonta il Cagliari allo Stirpe

Il Frosinone si mette alle spalle la crisi e in rimonta batte il Cagliari conquistando tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

È una vittoria che vale 6 punti quella ottenuta dal Frosinone nel lunch match della 21esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco, dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime sette giornate, torna al successo e lo fa imponendosi sul Cagliari in uno scontro diretto delicatissimo in chiave salvezza.

La giornata per i ciociari era iniziata in salita: dopo un paio di buone occasioni, al 26′ il Cagliari è passato in vantaggio con Sulemana bravo a piazzare il pallone alle spalle di Turati dopo il solito lavoro da Pivot di Petagna. Prima dell’intervallo Barrenechea trova la rete del pari, poi annullata al Var per un contatto tra Brescianini e Dossena in area piccola.

Frosinone-Cagliari: highlights, tabellino e classifica

Nella ripresa si consuma la rimonta ciociara: al 65′ il gol del pareggio con Harroui che dalla sinistra serve al centro Mazzitelli, in gol con un preciso colpo di testa. Dieci minuti dopo ci pensa Soulé a regalare il gol vittoria ai giallazzurri con un calcio di punizione da manuale del calcio. Nel finale decisivo anche Turati con due interventi da applausi su Dossena e Pavoletti. E nel finale il Frosinone piazza anche il colpo del 3-1 con Kaio Jorge al termine di una ripartenza perfetta.

FROSINONE-CAGLIARI 3-1

26′ Sulemana, 64′ Mazzitelli, 75′ Soulé, 95′ Kaio Jorge

CLASSIFICA SERIE A: Inter 51, Juventus 49, Milan* 45, Fiorentina 34, Atalanta e Lazio 33, Bologna e Roma* 32, Napoli 31, Torino 28, Monza 25, Genoa e Frosinone* 22, Lecce 21, Sassuolo e Frosinone 19, Cagliari* e Udinese* 18, Verona* 17, Empoli 13, Salernitana 12

Una partita in più*