“Hanno deciso che non possiamo vincere”: scandalo totale al Var

Partita infuocata decisa da decisioni contestatissime al Var, vero e proprio scandalo destinato a far discutere

Le decisioni prese con l’ausilio del Var, lo sappiamo, non sono riuscite più di tanto a ridurre le polemiche calcistiche. Anzi, sono numerosi i casi di gare in cui proprio le rivisitazioni al monitori hanno generato discussioni ancora più accese.

Nel nostro campionato, esempi del genere non sono certamente mancati. Ma non è certo una esclusiva della Serie A, anzi. E nella giornata odierna, viene scritta probabilmente una delle pagine peggiori dal momento in cui il Var è entrato a far parte ufficialmente della realtà calcistica.

Bufera Var in Spagna, il Real Madrid rimonta l’Almeria con tre decisioni eclatanti

Il caso esplode per quanto concerne Real Madrid-Almeria, nella Liga spagnola. I ‘Blancos’, contro l’ultima in classifica al ‘Bernabeu’, hanno vinto con molta più fatica del previsto, riconquistando momentaneamente la vetta della classifica. Ma in un modo che lascia davvero perplessi, per l’atteggiamento dell’arbitro della gara, Hernandez Maeso.

Dopo il primo tempo in cui l’Almeria si era portato a sorpresa sul 2-0, con le reti di Ramazani ed Edgar Gonzalez, il direttore di gara e i suoi assistenti al monitor sono diventati protagonisti avendo grossa parte nella rimonta del Real. Rimonta iniziata con un rigore trasformato da Bellingham e concesso per un fallo di mano in area, ma con due contatti presumibilmente fallosi di Rudiger e Joselu a inizio azione su cui gli andalusi hanno molto protestato. Poco dopo, Arribas aveva siglato il gol del 3-1 per l’Almeria, annullato però al Var per una manata precedente di Lopy a Bellingham. Decisioni al limite, ma ancora nell’ambito del discutibile. Il peggio però doveva ancora arrivare. Il gol del 2-2 di Vinicius era stato annullato, giustamente, per tocco di braccio dell’attaccante brasiliano. Richiamato al Var, però, Hernandez Maeso ha rivisto incredibilmente la sua decisione assegnando la rete al Real.

La squadra di Ancelotti, poi, ha vinto la partita beneficiando di un recupero di ben undici minuti, con rete decisiva di Carvajal al 99′. Incontenibile la rabbia dell’Almeria, con il giocatore andaluso Pubill che a fine gara, ai microfoni di ‘DAZN’, non ha usato mezzi termini: “E’ accaduto semplicemente che qualcuno ha deciso che noi non dovessimo vincere qui oggi“. La scia delle polemiche si annuncia assai lunga. Ha rincarato la dose anche Melero, che ha aggiunto: “La sensazione è che ci abbiano rubato la partita, non potevano fare altro per far rientrare in gara il Real“.