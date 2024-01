Genoa come Inter e Juventus: è tutto vero

Il Genoa quest’anno sta vivendo un’ottima annata: il dato che fa avvicinare i rossoblu ad Inter e Juventus, tifosi euforici.

Sarà una gara che, sulla carta, potrebbe riservare davvero parecchie sorprese quella tra Salernitana e Genoa, con gli ospiti che detengono un record che sta facendo avvicinare gli uomini di Gilardino a vere e proprie corazzate come Inter, Juventus e Milan.

I rossoblu, infatti, detengono un record davvero importante: quest’anno solo i nerazzurri, i bianconeri ed i rossoneri sono riusciti a fare meglio di loro. Di quale dato stiamo parlando? Il riferimento è al numero di partite senza sconfitte.

Il Grifone, infatti, non perde da ben cinque partite: quattro pareggi ed una vittoria da metà dicembre 2023. Un dato incoraggiante per i liguri che, così facendo, confermano ancora una volta la loro pericolosità sia in casa sia in trasferta.

Genoa da record: solo Inter e Juve hanno fatto meglio

Il Genoa di Gilardino volerà in casa della Salernitana di Pippo Inzaghi, ultima in classifica ma in crescita nelle ultime uscite stagionali, come dimostrano non solo gli ultimi risultati, ma anche e soprattutto le ultime prestazioni in campionato. Sarà una bella sfida anche tra ex bomber, nonchè grandi amici, e Campioni del Mondo: per loro sarà bello, seppur da avversari, ritrovarsi in qualità di avversari, seppur in panchina.

Se, da una parte, i padroni di casa proveranno quella che sembra essere una vera e propria impresa per guadagnare indispensabili punti in classifica, dall’altra parte i rossoblu proveranno a dare continuità a questo curioso dato che avvicina i suoi uomini alle tre big del nostro campionato. I precedenti, dall’altra parte, sorridono agli uomini di Inzaghi, che hanno vinto gli unici due incontri casalinghi contro il Genoa, con il primo che è datato addirittura 9 novembre 1947. Il secondo invece è molto più recente, 2 ottobre 2021: in entrambi i casi la compagine di casa è riuscita a portare a casa il punteggio pieno.