Empoli, il dato impressionante che spaventa Palladino: il Monza non ci è mai riuscito

L’Empoli ospiterà tra le mura amiche del Castellani il Monza di Palladino: i precedenti fanno preoccupare l’allenatore dei biancorossi.

L’Empoli proverà a conquistare i tre punti in palio contro il Monza di Palladino in una gara davvero molto importante in cui i toscani dovranno cercare di guadagnare punti fondamentali per allontanarsi il più possibile dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Al momento i biancoazzurri sono penultimi in classifica, con la zona salvezza momentaneamente a +5, anche se sia il Verona sia l’Udinese, che hanno subito due sconfitte nelle ultime gare di campionato, hanno un match in più disputato.

Gli uomini di Andreazzoli, però, dovranno vedersela contro una compagine, quella lombarda, in un buono stato di forma e che, soprattutto, è ben lontana dalle zone calde di bassa classifica. I precedenti, tuttavia, vedono vittoriosi proprio l’Empoli che, in tutte le competizioni (Serie A, Serie B e Serie C) detiene un curioso record: tutti i dettagli.

Empoli, contro il Monza non ha mai perso: i precedenti

L’Empoli, in tutte e sei le partite giocate tra le mura amiche del Castellani contro il Monza in tutte le competizioni, detiene un curioso record: non ha mai perso. Sia in Serie A, sia in Serie B che in Serie C, infatti, la compagine toscana è sempre riuscita a portare a casa almeno un punto in queste sei gare, in cui ci sono stati ben quattro clean sheet, due dei quali negli ultimi due match disputati.

Insomma, un ottimo biglietto da visita che i toscani avranno il desiderio di provare ad allungare anche nella gara odierna, nella speranza di dare continuità a questi precedenti che li vedono, sulla carta e guardando i precedenti, favoriti sul Monza. Allo stesso tempo, però, gli uomini di Palladino stanno vivendo un’annata davvero straordinaria: non sarà semplice sconfiggerli.