Serie A, Salernitana-Genoa 1-2 | La cronaca del match

Calciomercato.it vi offre il match dell’Arechi’ tra la Salernitana di Inzaghi ed il Genoa di Gilardino in tempo reale

Il Genoa fa visita alla Salernitana in terra campana in una gara valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. Uno scontro diretto in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro internazionale Orsato della sezione di Schio.

Reduci da tre pareggi di fila contro l’Inter, il Bologna ed il Torino, i rossoblu di Alberto Gilardino vogliono tornare al successo per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Privi dello squalificato De Winter, lo scopo del Grifone è quello di allungare la striscia di risultati utili ed evitare di essere risucchiati nella corsa salvezza. Per quanto riguarda i granata di Filippo Inzaghi, che vengono da due brucianti sconfitte nei minuti finali contro la Juventus e nel derby col Napoli, si tratta invece quasi di un’ultima spiaggia: serve una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni di restare nella massima serie. La partita sarà visibile in diretta in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i liguri si sono imposti con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Gudmundsson. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Arechi’ tra Salernitana e Genoa live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Salernitana-Genoa

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi, Gyomber, Lovato, Bradaric; ,Martegani, Maggiore, Basic; Candreva, Tchaouna; Simy. All. Inzaghi

GENOA (4-4-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez, Spence; Malinovsky, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

CLASSIFICA SERIE A:

Inter 51, Juventus 49, Milan* 45, Fiorentina 34, Atalanta e Lazio 33, Bologna e Roma* 32, Napoli 31, Torino 28, Monza* 25, Genoa e Frosinone* 22, Lecce 21, Sassuolo e Frosinone 19, Cagliari* e Udinese* 18, Verona* 17, Empoli* 16, Salernitana 12

Una partita in più*