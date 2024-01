Cagliari, nessuno come Ranieri: la striscia negativa che fa preoccupare i tifosi

Il Cagliari vola allo Stirpe contro il Frosinone per cercare di chiudere una striscia negativa che preoccupa Ranieri: ecco quale.

Il Cagliari nel lunch match di oggi volerà al Benito Stirpe per affrontare il Frosinone di Eusebio Di Francesco desideroso di tornare a fare punti. L’obiettivo di entrambe le compagini è quello di racimolare punti salvezza per allontanare il più possibile le sabbie mobili della zona retrocessione.

Se, da una parte, i ciociari stanno attraversando un periodo difficile senza vittorie, dall’altra parte in sardi arrivano da un’importante vittoria contro il Bologna tra le mura amiche. In trasferta, tuttavia, da ormai parecchio tempo, è aperta una striscia negativa che Claudio Ranieri proverà a chiudere il prima possibile.

Cagliari, striscia negativa in trasferta: non vince da 15 gare

Se, da una parte, il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime tre uscite di campionato, dall’altra parte in trasferta, non riesce a vincere da ben quindici partite: cinque pareggi e dieci sconfitte, con l’ultimo successo che è ormai parecchio lontano nel tempo e datato 27 febbraio 2022, in cui i rossoblu hanno avuto la meglio sul Torino con il punteggio finale di 2-1 in loro favore.

Per questa ragione il match contro i ciociari sarà l’occasione buona per provare a sfatare quello che ad oggi è diventato un vero e proprio tabù che nemmeno la cura Ranieri è riuscito ad interrompere. Allo stesso tempo, però, c’è la consapevolezza da parte degli isolani di essere una vera e propria scheggia impazzita della Serie A, in grado di mettere in difficoltà anche una vera e propria corazzata come questo Bologna di Thiago Motta, ma anche di mettere in difficoltà altri club di prima fascia come Lazio e Juventus: nonostante le sconfitte patite, infatti, le prestazioni sono sempre state importanti.