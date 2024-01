Sarri post Inter-Lazio: Lotito negli spogliatoi? Ecco cosa ha detto”

La Lazio esce sconfitta dal confronto con l’Inter e Sarri, nel post partita, ha sottolineato anche il pensiero del presidente Lotito

L’altra faccia della medaglia della semifinale di Supercoppa è quella della Lazio: i biancocelesti sono stati dominati dal primo all’ultimo minuto e la sconfitta per tre a zero certifica il totale controllo avuto dai ragazzi di Inzaghi. Ci si aspettava qualcosa in più da una squadra reduce da una serie di risultati positivi in campionato a cui bisogna aggiungere la vittoria, in Coppa Italia, con la Roma

Non ha funzionato nulla questa sera e Sarri, al termine della partita, non ha voluto nascondere l’amarezza per un risultato decisamente negativo. Queste le parole del tecnico biancoceleste

“La differenza con l’Inter esiste e si è capito subito dopo 3-4 minuti come sarebbe andata. Ma la differenza non è così netta. Con l’Inter puoi perdere, ma mi dà fastidio come si è perso. Hanno il centrocampo tra i più forti d’Europa. Diamo meriti all’Inter, ma ci sono anche i nostri demeriti che sono evidenti. Lotito non era arrabbiato ma deluso come me, abbiamo fatto una brutta figura”

“Eravamo in ritardo su tutto, sullo scivolamento sui loro esterni, sui scivolamenti orizzontali, hp visto una squadra impaurita, timori ad uscire da dietro, passaggi errati al minimo accenno di pressione, impauriti nella fase offensiva e molli in quella difensiva. siamo rimasti spesso a metà strada. Quando facciamo le cose non nei tempi giusti mi lascia pensare che o sei impaurito o sei molle mentalmente”

“In tutte le esperienze negative ci sono insegnamenti: se andiamo sul valore dei singoli siamo nettamente inferiori, se vogliamo competere in queste partite dobbiamo avere qualcosa in più a livello tattico e di motivazioni e di determinazioni e non è stato il caso di questa sera. Abbiamo ricevuto un grosso insegnamento”