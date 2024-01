Rescissione dopo sei mesi, UFFICIALE: l’Inter la sblocca così

Il calciatore è pronto a lasciare il club nerazzurro a titolo definitivo, a sei mesi dalla scadenza del contratto

Dopo aver messo a segno l’acquisto di Tajon Buchanan nella prima settimana di calciomercato, l’Inter non ha perso tempo ed ha subito cominciato a lavorare alle uscite. Uno dei nomi più chiacchierati sino a questo momento è stato ad esempio quello di Alexis Sanchez, calciatore apprezzato soprattutto in Arabia Saudita dopo essere ritornato a Milano la scorsa estate dall’esperienza al Marsiglia.

L’attaccante cileno, però, non sembra aver alcuna intenzione di dire addio a questo punto della stagione, anche per arrivare al meglio della condizione fisica in vista della Copa America della prossima estate che lo vedrà protagonista con il suo Cile. Una cessione che l’Inter si appresta concretamente a sbloccare, come anticipato dalla nostra redazione nelle scorse ore, riguarda invece Stefano Sensi. Il centrocampista in scadenza il prossimo giugno, infatti, è vicinissimo al Leicester.

Come vi avevamo raccontato, tra le parti un’intesa di massima è stata raggiunta per un’operazione da 2-3 milioni di euro legata anche alla promozione delle ‘Foxes’ in Premier League. Obiettivo nettamente alla portata della formazione allenata da Enzo Maresca, al primo posto in Championship con otto punti di vantaggio sulla seconda. Per sbloccare la trattativa, però, sarà necessaria una cessione nel rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario. Un’uscita che, stando agli ultimi avvenimenti, sta per arrivare.

Calciomercato Inter, Casadei sblocca la cessione di Sensi

Il Chelsea ha infatti deciso di richiamare ufficialmente dal prestito al Leicester il giovane Cesare Casadei.

L’ex centrocampista dell’Inter ha disputato una grande prima parte di stagione ed ha letteralmente stregato a distanza Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino per questa ragione ha scelto di richiamare il classe 2003, così da poter avere un’alternativa in più di qualità nella mediana dei ‘Blues’. Con il ritorno di Casadei dal prestito stipulato la scorsa estate alla formazione allenata da Maresca, il Leicester ottiene a questo punto automaticamente il via libera per affondare il colpo Stefano Sensi e definire gli ultimi dettagli dell’affare con l’Inter. Il ritorno del centrocampista a Londra, infatti, è già stato ufficializzato dalle ‘Foxes’.