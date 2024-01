PAGELLE e TABELLINO Inter-Lazio 3-0: Thuram fa la differenza, disastro Pedro

Voti, pagelle e tabellino del match di Riyadh valevole per la semifinale della Supercoppa Italiana. La squadra di Inzaghi travolge i biancocelesti grazie alla reti di Thuram, Calhanoglu e Frattesi

Non c’è storia neanche nella seconda semifinale della Final Four della Supercoppa Italiana. L’Inter replica il 3-0 del Napoli e raggiunge in finale i campioni d’Italia grazie al netto successo contro la Lazio.

La squadra di Simone Inzaghi domina in lungo e in largo la sfida e già al 17′ si porta avanti grazie al guizzo dello scatenato Thuram, servito dall’assist di Dimarco. A inizio ripresa è l’infallibile Calhanoglu a trovare dal dischetto il raddoppio, mentre nel finale il subentrato Frattesi mette la ciliegina sulla torta alla prova ai limiti della perfezione dei nerazzurri. A referto anche due legni con Barella e capitan Lautaro Martinez per l’Inter. Lazio al tappeto, Pedro disastroso (ma non solo lo spagnolo) e attacco inesistente per la compagine di Sarri.

INTER

Sommer 6

Pavard 7

Acerbi 7

Bastoni 7 (67′ de Vrij 6)

Darmian 6,5

Barella 7,5 (67′ Frattesi 7)

Calhanoglu 7 (81′ Asllani SV)

Mkhitaryan 7

Dimarco 7,5

Thuram 8 (74′ Sanchez 6)

Lautaro Martinez 7 (74′ Arnautovic 6)

Allenatore: Inzaghi 8 – Spietato contro la sua ex, annichilisce Sarri e conquista un’altra finale che può valere il record nella competizione. Inter solida, spettacolare e affamata: quasi un’esibizione per la forza mostrata nella notte di Riyadh.

TOP INTER: Thuram 8 – Mette a ferro e fuoco la difesa laziale, i difensori di Sarri vedono i sorci verdi quando il francese punta la porta. Sblocca la partita con un altro sigillo pesante, il decimo stagionale in tutte le competizioni. Fa la differenza e si combina splendidamente con Lautaro: un affare portarlo a Milano per 8 milioni.

FLOP INTER: Sommer 6 – L’attacco della Lazio latita, merito anche dei centurioni a protezione del portiere svizzero. Normale amministrazione e nuovo clean sheet per l’estremo difensore interista.

LAZIO

Provedel 6

Lazzari 4,5 (84′ Hysaj SV)

Gila 4,5

Romagnoli 5

Marusic 5 67′ Pellegrini 5,5)

Guendouzi 5 (51′ Luis Alberto 5)

Rovella 5 (51′ Cataldi 5,5)

Vecino 5

Felipe Anderson 5

Immobile 4,5

Pedro 4 (67′ Isaksen 5,5)

Allenatore: Sarri 4 – Lazio mai in partita e travolta dalla furia nerazzurra. A un certo punto della ripresa sembrava di assistere a un’amichevole del giovedì… I biancocelesti arrivavano alla sfida dopo un periodo positivo in campionato, ma la differenza al cospetto della capolista del campionato è stata troppo evidente.

TOP LAZIO: Provedel 6 – Si vede spuntare da ogni parte i giocatori nerazzurri. Incolpevole sui gol, salva il salvabile di fronte a una difesa molle e in balia degli attaccanti di Inzaghi.

FLOP LAZIO: Pedro 4 – Si ritrova titolare dopo il forfait nel riscaldamento di Zaccagni, ma mentalmente e tecnicamente è fuori dal contesto. Nel tridente non punge e nella propria aria fa danni: il pestone su Lautaro affossa definitivamente la Lazio.

Arbitro: Marchetti 5,5

Il tabellino di Inter-Lazio: Barella è ovunque, Immobile non punge

INTER-LAZIO 3-0

17′ Thuram; 49′ rig. Calhanoglu; 87′ Frattesi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (67′ de Vrij); Darmian, Barella (67′ Frattesi), Calhanoglu (81′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Thuram (74′ Sanchez), Lautaro Martinez (74′ Arnautovic). A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Sensi, Klaassen. Allenatore: Inzaghi

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (84′ Hysaj), Gila, Romagnoli, Marusic (67′ Pellegrini); Guendouzi (51′ Luis Alberto), Rovella (51′ Cataldi), Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (67′ Isaksen). A disposizione: Sepe, Mandas, Patric, Casale, Kamada, Fernandes. Allenatore: Sarri

Arbitro: Marchetti (sez. Ostia)

VAR: Di Bello

Ammoniti: Romagnoli (L), Vecino (L), Calhanoglu (I)

Note: recupero 2′ e 3′; spettatori 20.000 circa