L’Inter saluta il regista goleador: è un colpo scudetto

Il forte centrocampista è entrato nel mirino del club che lotta per conquistare il titolo

Dopo la prima semifinale di ieri sera che ha visto trionfare il Napoli sulla Fiorentina, questa sera toccherà all’Inter contro la Lazio cercare di raggiungere la formazione azzurra nella finalissima di Supercoppa Italiana, in programma lunedì sera a Riad.

Club nerazzurro che sarà al gran completo all’appuntamento contro i biancocelesti, con tutta la dirigenza – eccezion fatta per il presidente Steven Zhang – schierata in tribuna a supporto della squadra. Lavoro dei dirigenti che però prosegue anche sul mercato, dove in questa sessione è stato piazzato il colpo Tajon Buchanan come risposta all’infortunio di Juan Cuadrado.

Altro obiettivo che nelle scorse settimane era stato accostato ai nerazzurri, riguarda Matt O’Riley. Il centrocampista classe 2000 di proprietà del Celtic, sta impressionando per i numeri da paura di questa stagione. Il calciatore londinese, infatti, tra tutte le competizioni ha messo a segno ben 10 gol e 10 assist, qualcosa di inusuale per un giocatore spesso schierato in mediana. Sulle sue tracce, però, si sarebbe aggiunta la concorrenza del Girona.

La formazione spagnola, come riportato da ‘Sky Sports Uk’, avrebbe già sondato O’Riley e potrebbe avanzare un’offerta nei prossimi giorni. Il club appartenente al City Group si sta giocando con grande sorpresa La Liga con il Real Madrid e potrebbe forzare il maxi colpo a centrocampo per spendere al meglio le proprie possibilità di successo in campionato. Da monitorare la concorrenza di un’altra big spagnola di cui non viene fatto il nome e di club dalla solita Premier League.