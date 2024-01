Inter-Lazio si avvicina e i tifosi si scaldano: ecco l’umore dei tifosi per la Supercoppa

L’Inter di Simone Inzaghi stasera sfida la Lazio di Maurizio Sarri in occasione della seconda semifinale della Supercoppa Italiana: andiamo a vedere che cosa pensano i tifosi di questa sfida in Arabia Saudita

Nella serata di ieri, il Napoli di Walter Mazzarri ha regolato la Fiorentina con un pesantissimo 3-0. Un risultato rotondo e, per certi versi, inaspettato visto il momento di forma degli azzurri e della squadra viola, che ha visto i campioni d’Italia in carica strappare il pass per la finalissima di lunedì sera che vale la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Match che vogliono raggiungere anche l’Inter di Simone Inzaghi e la Lazio di Maurizio Sarri che si sfidano stasera in occasione della seconda semifinale. I nerazzurri, che in campionato hanno battuto in trasferta i biancocelesti, cercano di bissare quel risultato con Inzaghi che si trova di fronte al club che l’ha reso un top allenatore a livello italiano e sfida Sarri che è ancora a caccia della prima Supercoppa Italiana in carriera in quella che è una contesa fra due tecnici preparatissimi e a caccia del loro primo trofeo stagionale.

L’Inter e la Lazio all’esame Supercoppa: che cosa si aspettano i tifosi

La semifinale di Supercoppa, nonostante le grandi proteste nei confronti dell’Arabia Saudita come location per la competizione, sta riscuotendo comunque un certo hype da parte dei sostenitori di entrambe le squadre. Fra i tifosi nerazzurri c’è la voglia di portare a casa un altro trofeo, senza però dimenticare l’obiettivo seconda stella: “La Supercoppa, come ho già scritto, è un ostacolo per il cammino in Serie A dell’Inter e di Inzaghi. Bisognerà essere bravi e dimostrare di aver capito gli errori del passato (asterischi), la possibilità di vincere un trofeo può motivare ulteriormente la squadra“.

In casa Lazio invece si paragona la gara a una vera e propria pellicola cinematografica: “La MISSION (quasi) IMPOSSIBLE che attende oggi Sarri e la Lazio sfidando l’Inter in un altro deserto, quello arabico, assomiglia molto a quella di Ethan Hunt a Dubai in Protocollo Fantasma“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SU INTER-LAZIO

La MISSION (quasi) IMPOSSIBLE che attende oggi Sarri e la Lazio sfidando l’Inter in un altro deserto, quello arabico, assomiglia molto a quella di Ethan Hunt a Dubai in Protocollo Fantasma…https://t.co/k3ILIMrVDy#SupercoppaItaliana #Sarri #Inzaghi #InterLazio #millenovecento — Stefano.Greco.1962 (@1962Greco) January 19, 2024

Siete pronti per Felipe Anderson in versione Neymar e Vecino in versione Gerard stasera amici intersti ? #InterLazio — 𝑷𝑰𝑵𝑶 (@PinoMeazza) January 19, 2024