Giuntoli programma in grande: 3 nomi per l’estate

Cristiano Giuntoli è già al lavoro per il futuro, programmando delle mosse di mercato per far tornare grande la Juve: 3 nomi per l’estate

La stagione della Juventus sta andando oltre le aspettative, con i bianconeri che sono aggrappati all’Inter e ora guardano allo scudetto come uno scenario possibile. Il grande obiettivo stagione, la conditio sine qua non per programmare il futuro, resta la qualificazione alla prossima Champions League: un traguardo che, grazie al ruolino di marcia sostenuto fino a qui, non sembra essere minimamente in dubbio.

Anche per questo motivo, considerando il fatto di arrivare tra le prime quattro della classifica come assodato, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno già lavorando al futuro e possono programmare il mercato estivo con ampio anticipo. In particolare, l’attenzione massima è posta sul centrocampo, che resta il reparto che necessita di maggiori interventi e che presenta al suo interno le incertezze più importanti: basti pensare a cosa ne sarà di Pogba, al recupero di Nicolò Fagioli e al contratto in scadenza di Adrien Rabiot. La dirigenza bianconera ha messo nel mirino 3 nomi per rinforzare in maniera significativa il centrocampo nel prossimo mercato estivo.

Koopmeiners è il grande obiettivo: Merino e Sudakov le alternative per la Juve

Sull’edizione odierna di Tuttosport vengono presentati i 3 profili principali individuati dalla Juventus per rinforzare il centrocampo in estate. Come vi raccontiamo anche su queste pagine da diverso tempo, il grande obiettivo di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna si chiama Teun Koopmeiners. Ai microfoni di Calciomercato.it, l’agente dell’olandese ha rivelato in esclusiva di nutrire grande stima per Giuntoli e la Vecchia Signora rappresenta una delle possibilità del suo futuro.

Per strappare il gioiello di punta dell’Atalanta a Gian Piero Gasperini servirà una cifra superiore ai 40 milioni di euro: un investimento imponente, che verrebbe giustificato per l’importanza che Koopmeiners potrebbe ricoprire nella Juventus che verrà. Gli altri due profili molto graditi dalla dirigenza bianconera per il centrocampo sono quelli di Mikel Merino e di Georgiy Sudakov. Per lo spagnolo classe ’97 la Real Sociedad chiede circa 50 milioni di euro, mentre per strappare il gioiellino ucraino classe 2002 allo Shakhtar Donetsk servirebbe una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro.