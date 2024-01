Dall’Inter al Milan: sarà il sostituto di Giroud

Il Milan a caccia di un nuovo bomber, visto il possibile addio di Giroud alla squadra rossonera la prossima estate

Non è un mistero la caccia del Milan al centravanti del futuro. Se Giroud è il presente e si sta confermando su ottimi livelli nonostante i 37 anni sulla carta d’identità, il ‘Diavolo’ è alla ricerca di un nuovo bomber per la prossima stagione.

Sono in calo le quotazioni di David e Guirassy, con quest’ultimo in prima linea alla fine del 2023 prima della cancellazione del Decreto crescita che ha cambiato i piani della dirigenza della società di Via Aldo Rossi. Un nome invece che rimane cerchiato in rosso è sempre quello di Zirkzee, protagonista con la maglia del Bologna ma sul quale però c’è tanta concorrenza. Un assist per l’olandese può essere rappresentato da Thiago Motta, tra i primi candidati a rimpiazzare Pioli in panchina in caso di separazione al termine della stagione con il tecnico nativo di Parma.

Calciomercato Milan, Sesko balza in pole per l’attacco

Intanto è in ascesa nelle valutazioni di Moncada e Furlani Benjamin Sesko, centravanti che sta brillando alla prima stagione in Bundesliga con la maglia del Lipsia.

Il nazionale sloveno si è messo in evidenza al Salisburgo, meritandosi la chiamata dell’altra società della sfera Red Bull. Il Milan – come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – segue con interesse il classe 2003, che la scorsa estate aveva attirato anche l’interesse dei cugini dell’Inter dopo la rottura di Lukaku e prima che i nerazzurri trovassero l’accordo con il Bologna per Arnautovic. Il club di Cardinale ha iniziato le manovre per Sesko, che rappresenta ad oggi uno die grandi obiettivi per l’attacco nella prossima stagione, quando il sempreverde Giroud potrebbe salutare Milano per andare a chiudere la carriera negli Stati Uniti.