Poker di cessioni per Zirkzee: 40 milioni in Serie A

Brilla la stella di Zirkzee a Bologna: l’attaccante olandese è nel mirino delle big di Serie A, una in particolare per il prossimo mercato estivo

Il Milan ha bisogno di un centravanti per la prossima stagione vista anche la carta d’identità del comunque sempre verde Giroud, ormai non è un mistero.

Diversi i profili segnati sul taccuino di Moncada e Furlani che negli ultimi mesi hanno sondato David e Guirassy tra gli altri, mentre l’estate scorsa fu a un passo Taremi prima della rottura con l’entourage dell’iraniano sulle commissioni. Il bomber in scadenza con il Porto adesso è uscito dal mirino del Milan e viaggia verso i cugini dell’Inter a parametro zero, con il ‘Diavolo’ che negli ultimi tempi sta lavorando soprattutto su una pista per il reparto offensivo della prossima estate, quando presumibilmente ci sarà anche un ribaltone in panchina.

Calciomercato Milan, ecco il tesoretto per l’assalto a Zirkzee

Il profilo cerchiato in rosso dal Milan ha un nome e cognome: Joshua Zirkzee. L’olandese sta impressionando con la maglia del Bologna ed è finito sulla bocca di tutte le grandi.

Indipendentemente dalla clausola con il Bayern Monaco, l’attaccante classe 2001 ha una valutazione di almeno 40 milioni di euro e piace tanto alla dirigenza di Via Aldo Rossi. L’eventuale assalto a Zirkzee si legherebbe anche alla mossa in panchina dei rossoneri per Thiago Motta, in cima alla lista del ‘Diavolo’ per raccogliere l’eredità di Pioli la prossima estate. Per accontentare le richieste del Bologna, il Milan sta studiando una strategia attraverso alcune cessioni. Grazie ai possibili riscatti di Saelemaekers (proprio dai felsinei) e De Ketelaere (Atalanta), che si unirebbero agli assegni già incassati per Krunic e Messias, il sodalizio di Cardinale metterebbe da parte un bel tesoretto per pianificare l’offensiva per l’attaccante olandese. Thiago Motta e Zirkzee: fari puntati in casa Bologna per il Milan.