“Da un top club all’altro senza segnare mai”. Le reazioni al possibile affare Kean-Atletico Madrid

Moise Kean, attaccante della Juventus di Massimiliano Allegri, potrebbe lasciare la squadra bianconera per vestire i colori dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri si sta giocando lo scudetto contro l’Inter di Simone Inzaghi in una corsa, un testa a testa, che culminerà, o meglio avrà un punto di svolta, domenica 4 febbraio a San Siro quando la Beneamata ospiterà proprio la Vecchia Signora in occasione della sfida di ritorno del campionato italiano di Serie A.

La Juventus, nelle ultime settimane, ha ritrovato un Dusan Vlahovic in grandissimo spolvero e può contare su una vera e propria garanzia del reparto offensivo, Arek Milik, a segno con una tripletta in Coppa Italia. Chi sembra decisamente più ai margini e destinato a lasciare i colori bianconeri già in questa finestra di calciomercato è Moise Kean. L’attaccante italiano, arrivato quando a Torino è tornato Massimiliano Allegri, non sembra al centro del progetto tecnico dell’allenatore toscano e sembra pronto a cambiare casacca per vestire i colori dell’Atletico Madrid, con il quale sfiderebbe comunque l’Inter, ma negli ottavi di finale di Champions League.

Diversi tifosi su X, meglio conosciuto come Twitter, si sono espressi sul possibile passaggio all’Atletico Madrid dalla Juventus di Moise Kean. C’è chi per esempio ha affermato: “Se Kean va via qualcuno deve arrivare, la rosa è corta a centrocampo. La Juventus vuole rinforzarsi per non avere rimpianti a fine stagione, gli obiettivi potrebbero essere Neuhaus regista del Borussia Monchengladbach, Samardzic: provarci subito“.

Una volontà quindi di arrivare al fantasista dell’Udinese, ma non solo, gli scenari sono infatti i più svariati: “Moise Kean in prestito all’Atletico Madrid significherebbe monetizzare almeno 3-4 milioni, somma che gli spagnoli otterrebbero dalle cessione di Correa in Arabia. Chissà se tale somma sarà utilizzata dalla Juventus per un prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno“. Inoltre c’è anche chi, forse da neutrale, sostiene che: “Kean passa da un top club all’altro senza aver mai segnato veramente“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Is it me or does Moise Kean just move from big club to big club but has never scored a goal 😂

He’s now going from Juventus to Atletico 🤯🤯

— Lewis Thornby (@lewis_thornby) January 19, 2024