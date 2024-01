Caso Osimhen, ‘sentenza’ sul Napoli: “Scudetto da revocare”

Caso Osimhen, bufera attorno al Napoli. Scatta la ‘sentenza’: chiesta la revoca dello scudetto

Situazione esplosiva in casa Napoli. La procura di Roma ha chiuso indagini a carico di Aurelio De Laurentiis sulla notificazione del reato di falso in bilancio per l’acquisto di Victor Osimhen.

Come vi abbiamo raccontato non ci sarà subito un processo da affrontare per il presidente azzurro. Si tratta solo di un avviso di conclusione di indagini e in pochi giorni ci sarà la possibilità per i legali di De Laurentiis di studiare gli atti, quello che tecnicamente si chiama “discovery”. Dopo questa discovery ci sarà la possibilità di un’interlocuzione tra gli avvocati e pubblici ministeri. Al momento per il Napoli non ci sono rischi, ma sui social network le polemiche non sono mancate e a farsi sentire sono i tifosi delle altre squadre, in particolare della Juventus, che puntano il dito contro il club partenopeo e chiedono a gran voce la revoca dello scudetto vinto nella scorsa stagione.

Caso Osimhen, tifosi scatenati: chiesta la revoca dello scudetto del Napoli

Su Twitter i tifosi si sono letteralmente scatenati e tantissimi hanno chiesto la revoca dello scudetto vinto dagli azzurri nella scorsa stagione.

Se il dottor Chine’ per il #Napoli seguisse la stessa linea dello scorso anno adottata con la #Juventus

Ci sarebbero 20 punti di penalizzazione e squalifica dei dirigenti apicali.

A rischio o lo scudetto che andrebbe alla #Lazio oppure stagione 24-25 con Handicap.

Si vedrà… — Davide Leoci (@leocidavide) January 19, 2024

E adesso come la mettiamo ? Quanti napoletani ci hanno insultato l’anno scorso e alla nomina del caso osimhen si irritavano e non volevano sentire ragione . Adesso pretendiamo 15 punti di penalizzazione, clamore mediatico , revoca scudetto 👍🙃 — Alessandro Luiz da Silva (@alessandrolade7) January 19, 2024

🔴 Ecco, dopo queste dichiarazioni rilasciate qualche mese fa dal procuratore federale #Chiné, ci aspettiamo per il #Napoli la revoca dello scudetto, 10 punti di penalizzazione in questo campionato e l’esclusione dalle coppe il prossimo anno. #DeLaurentiis #Bandesciem pic.twitter.com/dGObTMwbY5 — SantoJj 𝕏 (@Santo__Jj) January 19, 2024

Penalizzazione e revoca scudetto 🤣😂 — Alfred16 (@Alfred1667) January 19, 2024

Ma i napoletani che l’anno scorso chiedevano la radiazione per la Juventus cosa diranno ora? Quantomeno, per coerenza ed equità la @FIGC dovrebbe penalizzare il Napoli, con conseguente revoca dello scudetto e assegnazione alla seconda in classifica, cioè la Lazio.#Osimhen https://t.co/z5mQKpAF23 — Max Vader (@Potereaisith) January 19, 2024

Revoca scudetto 🫴 — Odisseo 🏛️✝️⚪️⚫️ (@Ulixesdj) January 19, 2024

Tantissimi tifosi chiedono a gran voce la revoca dello scudetto, con assegnazione alla Lazio, seconda in classifica lo scorso campionato. E non solo, anche una penalizzazione a stagione in corso o nella prossima. “Quanti tifosi del Napoli ci hanno insultato lo scorso anno. Ora che dicono?” oppure “Ma chi chiedeva la radiazione della Juve, ora cosa dirà?”. Sono solo alcuni dei pensieri di alcuni supporters bianconeri, che si rifanno anche a quelle che furono le dichiarazioni del procuratore Chiné.