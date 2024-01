Salernitana, Inzaghi tira un sospiro di sollievo: può già scendere in campo

La Salernitana tira un sospiro di sollievo, con Filippo Inzaghi che avrà a disposizione un giocatore fondamentale: è già pronto per giocare.

Torna a poter respirare Filippo Inzaghi a centrocampo, dopo un periodo difficile in cui ha dovuto fare i conti con tante assenze tra infortuni e, soprattutto, la Coppa D’Africa, che gli ha tolto uomini e, soprattutto, alternative in mediana. Adesso, però, il tecnico può finalmente fare i conti con un po’ di abbondanza tra le scelte: l’acquisto, davvero molto importante, di Basic dalla Lazio, offre un’alternativa di qualità, ma soprattutto già pronta per scendere in campo all’allenatore.

Il ragazzo, infatti, sembrerebbe essere il primo di tanti colpi annunciati dal presidente Iervolino già qualche settimana fa, un rinforzo ed un innesto che può fare davvero bene all’ex attaccante di Juventus e Milan che, così facendo, avrà a disposizione un ragazzo che ha voglia di fare bene e, soprattutto, con già un bagaglio di esperienza importante nel nostro campionato, pronto a dare il suo contributo.

Ecco qual è la situazione assenze attuale a centrocampo della Salernitana: anche un altro giocatore potrebbe rientrare al più presto, quantomeno tra le fila dei convocati.

Salernitana, Basic risolve un problema enorme a centrocampo

Con Coulibaly e Jovane in Coppa D’Africa, la coperta a centrocampo per la Salernitana era davvero molto corta, tuttavia Inzaghi adesso può tornare a sorridere: l’acquisto di Basic e, soprattutto, il rientro quasi certo di Kastanos, dopo un periodo di infortunio fermo ai box, possono essere due armi vincenti per provare a risalire la china e cercare di puntare con forza all’obiettivo della salvezza.

Un’impresa non semplice per questo club, ma che tuttavia non sembra essere impossibile: il diciassettesimo posto, che garantirebbe al club di non retrocedere, dista soltanto sei punti.