Niente Inter, Benzema al Milan: scelta fatta

Il possibile ritorno in Europa di Karim Benzema accende i sogni di mercato delle big di Serie A: decisione presa, va al Milan

Karim Benzema è in rottura con l’Al-Ittihad: il bomber francese dopo appena sei mesi sembra essersi già stufato dell’Arabia Saudita ed ha voglia di tornare in Europa.

Una situazione che non può che ingolosire tutti le big del Vecchio Continente: nonostante i 36 anni, l’ex Real Madrid rappresenta ancora un attaccante in grado di fare la differenza e garantire un certo apporto in zona gol. Tra i club che potrebbero provare ad approfittare della voglia d’Europa di Benzema ci sono anche le big italiane.

Intervenuto a TvPlay, Sebastien Frey ha parlato della possibilità che il francese arrivi all’Inter: “Ho letto e sentito Marotta che non dice sì al suo arrivo, ma nemmeno smentisce. Se Sanches andrà via, può essere una possibilità. Ho sentito voci che dicono che non sia una trattativa impossibile. Marotta in questo generi di affari è un maestro”.

Parole che hanno fatto molto clamore visto l’importanza del nome che potrebbe far gola anche ad altre società italiane come Juventus, Milan e Napoli.

Calciomercato Inter, Benzema al Milan: destinazione decisa

Proprio sul futuro del 36enne di Lione si è concentrato il sondaggio su X di Calciomercato.it. La nostra redazione ha chiesto agli utenti a quale squadra farebbe più comodo il Pallone d’Oro 2022 nel caso in cui dovesse realmente tornare in Europa.

La società scelta è stata il Milan che ha incassato il 33,3% di preferenze, battendo i cugini dell’Inter che si sono fermati al 30,3%. Derby milanese quindi con la Juventus più staccata con il 22,7% di voti. A chiudere c’è il Napoli che è stato votato soltanto dal 13,6% di chi ha espresso la propria preferenza. Insomma, almeno su X la scelta è stata fatta: per Benzema il Milan è il posto giusto.