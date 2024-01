Juve, ribaltone a centrocampo: oggi le visite mediche

La Juventus ha cambiato più volte strategia nel mercato di gennaio, adattandosi al momento: oggi le visite mediche

I bianconeri si sono approcciati al mercato invernale con un obiettivo in mente: quello di rinforzare il centrocampo, qualora si fosse presentata l’occasione giusta. In realtà, al momento, l’unica opportunità che si è presentata e che è stata colta da Giuntoli e Manna ha riguardato la difesa: così a Torino arriverà Tiago Djalo. Intanto, uno dei profili valutati per il centrocampo oggi effettuerà le visite mediche.

Nelle scorse settimane il nome che ha preso quota per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri e dare l’assalto all’Inter per la corsa scudetto è quello di Jordan Henderson. L’ex capitano del Liverpool, giocatore di grande personalità ed esperienza, poteva essere una soluzione pronta all’uso e in grado di dare un supporto a tutta la squadra. Dopo aver sondato il terreno, però, la dirigenza della Juventus ha compreso come non ci fossero i margini per rendere questa operazione di mercato un’occasione. Oggi Henderson volerà verso il suo nuovo club e effettuerà le visite mediche prima della sua prossima avventura.

Jordan Henderson lascia l’Arabia: oggi le visite con l’Ajax

Dopo soli 6 mesi, l’avventura in Arabia Saudita di Jordan Henderson è arrivata già al capolinea. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi l’ex Liverpool volerà verso Amsterdam per iniziare la sua avventura con l’Ajax.

Henderson nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche e poi apporrà la sua firma sul contratto con gli olandesi, tornando così ufficialmente nel calcio europeo. Per lui niente Juventus, che ha deciso di mollare il colpo e di cercare un’occasione da altre parti. Soprattutto perché senza la partenza di uno tra Kean e Kostic il mercato in entrata della Vecchia Signora si può considerare chiuso, come ha dichiarato ufficialmente anche Cristiano Giuntoli prima della partita contro il Sassuolo.