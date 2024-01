Ex Empoli torna a giocare a 45 anni: arriva la firma, tifosi euforici

Un ex giocatore dell’Empoli, amatissimo dai tifosi, torna in campo a 45 anni: esce dal ritiro e firma subito, fan in delirio.

Sembrava ormai essere indirizzato verso una carriera da allenatore, dopo averlo visto sulla panchina del Tuttocuoio l’anno scorso, ma adesso sembra avere cambiato idea. I tifosi sono euforici dopo questa notizia, soprattutto quelli dell’Empoli, di cui è stato per tantissimi anni una vera e propria bandiera che i supporter dei toscani non potranno mai dimenticare.

A 45 anni ritornerà in campo Ciccio Tavano, uno degli attaccanti e numeri 10 più talentuosi di tutto il nostro calcio. L’attaccante classe 1979, infatti, tornerà in campo dopo essere stato esonerato, da terzo in classifica, dalla sua ex squadra, il Tuttocuoio appunto. Per lui sembrava ormai essere finito, a 45 anni, il tempo da calciatore, ma adesso sappiamo con certezza che non sarà più così. Ecco la sua nuova squadra.

Ciccio Tavano torna a giocare: ecco la sua nuova squadra

Francesco Tavano ha firmato il suo ritorno in campo: sarà un nuovo giocatore della Giallianese, compagine che attualmente milita nella Seconda Categoria della Toscana, precisamente nel girone I. Ad accoglierlo, però, ci sarà, tra i tanti, anche una sua vecchia conoscenza, quel Claudio Coralli che ad oggi è capocannoniere del girone con ben 13 reti e con cui aveva avuto modo di giocare dapprima nell’Empoli, ai tempi della Serie B, ma anche alla Carrarese in Serie C.

Un ritorno in campo che ha reso euforici tutti i tifosi dell‘Empoli, che non dimenticheranno mai le sue straordinarie gesta in campo, ma anche e soprattutto i tifosi della Gallianese che adesso avranno un enorme motivo in più per andare a tifare la loro squadra del cuore. In bocca al lupo.