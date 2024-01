Dalla Fiorentina alla Champions: assalto biancazzurro prima della coppa

La Fiorentina rischia di perdere un obiettivo di mercato: l’assalto biancoazzurro a poche ore dalla Supercoppa fa preoccupare la dirigenza.

La Fiorentina ha da tempo messo gli occhi su un vero e proprio talento del calcio internazionale che, tuttavia, quest’anno tra le fila del Tottenham non sta trovando lo spazio che tutti quanti pensavano che avesse potuto trovare. Stiamo infatti parlando di Bryan Gil, talentuosa ala che fa della velocità e soprattutto della tecnica straordinaria il proprio punto di forza. Il ragazzo, dopo un anno in prestito al Siviglia, è tornato tra le fila degli Spurs salvo però non trovare molto spazio all’interno delle rotazioni.

Per questo motivo non è da escludere a priori un suo possibile addio già nella sessione di gennaio, nella speranza, magari in prestito, che possa trovare più spazio e continuità di rendimento che fino ad ora non è riuscito a trovare. In tal senso, secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, un altro club spagnolo sembra avere messo gli occhi su di lui, con la Viola di Vincenzo Italiano che deve stare attenta: la concorrenza sembra farsi, ora dopo ora, sempre più agguerrita.

Calciomercato Fiorentina, per Bryan Gil si inserisce la Real Sociedad

Bryan Gil piace alla Real Sociedad in Spagna, con i biancoazzurri che proveranno già a gennaio a portare nella Liga Spagnola, di nuovo, il ragazzo classe 2001 sul cui talento nessuno ha mai avuto il benché minimo dubbio. Allo stesso tempo, però, se la Fioerntina vorrebbe puntare sul prestito, l’idea degli spagnoli sarebbe quella di tentare l’acquisto a titolo definitivo, sfruttando il denaro arrivato dalla cessione di Ali-Cho al Nizza.

Il ragazzo ha bisogno di giocare, visto che tra le fila del Tottenham quest’anno è sceso in campo davvero pochissimo, soltanto 217 minuti: per questo motivo lui ed il suo entourage starebbero cercando una soluzione che possa garantirgli una vetrina importante.