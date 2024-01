Classifica ribaltata, UFFICIALE: arriva la penalizzazione

La Commissione Disciplinare ha deciso di sanzionare il club con una penalizzazione in classifica: il comunicato ufficiale

Un punto di penalizzazione in classifica: è pesante la sanzione imposta al club dopo che i tifosi si erano macchiati di comportamenti razzisti in direzione di uno degli assistenti dell’arbitro.

In Francia hanno deciso di usare il pugno duro per mettere fine ad un fenomeno sempre troppo diffuso. Così la Commissione Disciplinare della LFP ha sanzionato con una penalizzazione in classifica il Bastia, a causa del comportamento dei tifosi. Un punto in meno per la formazione allenata da Regis Brouard, che scende così a 23 punti in classifica, appaiato con il Troyes e non molto distante dalla zona pericolo.

La sanzione è stata comminata per quanto accaduto nel match disputato lo scorso 16 dicembre tra il Bastia e il Quevilly Rouen (0-0): una partita sospesa più volte a causa degli insulti razzisti piovuti addosso ad uno degli assistenti dell’arbitro dell’incontro.

Bastia, penalizzazione di un punto: la nuova classifica di Ligue 2

Un comportamento non nuovo per i tifosi del Bastia ed ora la società paga il conto con la penalizzazione in classifica.

Un provvedimento dovuto anche al fatto che i sostenitori del Bastia si erano già resi protagonisti di episodi simili in passato. Così, dopo la sospensione del match per placare gli insulti e la ripresa della partita, ora è arrivata la pesante decisione della Commissione Disciplinare: un punto di penalizzazione in classifica.

Questa la nuova classifica di Ligue 2: Auxerre 41 punti; Angers 40; Grenoble 35; Laval 35; Pau 31; Guingamp 30; Rodez 30; Paris FC 30; Ajaccio 30; Caen 29; Saint-Etienne 29; Amiens 28; Bastia 23*; Troyes 23; Bordeaux 22; Concarneau 22; Annecy 19; Quevilly Rouen 17; Dunkerque 14; Valenciennes 11.

* 1 punto di penalizzazione