Clamoroso Mourinho, telefonata col Napoli: può tornare subito in panchina

Jose Mourinho avrebbe dato la disponibilità al Napoli attraverso una chiamata tra il suo agente e il patron De Laurentiis: cosa sta succedendo

Sono giorni particolari per il fronte allenatori, soprattutto in vista della prossima stagione. L’esonero di Jose Mourinho è ovviamente scatenato bufere e polemiche tra i tifosi della Roma, ma non solo. Anche perché aggiunge una nuova pretendente pesantissima ai top manager italiani ed europei per il prossimo anno. A meno che, ovviamente, Daniele De Rossi non convinca i Friedkin a rinnovargli il contratto che scadrà a giugno. Una possibilità che va tenuta in considerazione, vista la stima e i rapporti tra la proprietà americana e l’ex capitano giallorosso. E ovviamente considerando che DDR ha qualità enormi riconosciute da tutti, poi certo solo il campo darà il suo verdetto.

Legato in ogni caso alla Roma fino al 30 giugno, Jose Mourinho in questo momento è libero. E più che altro lo sarà totalmente dal primo luglio, a disposizione per un’altra avventura di prestigio e di grande stimolo se deciderà di non andare ora in Arabia Saudita. Portogallo e Brasile, le due federazioni che lo sognavano, hanno già sistemato le loro panchine con Martinez e Dorival Junior, entrambi in scadenza nel 2026. Poi potrebbe esserci la Premier League, suo campionato preferito, dove ha comunque mercato: in passato lo ha cercato il Fulham, vanno tenute d’occhio le evoluzioni tra Newcastle e Manchester United. Ma attenzione anche a un clamoroso ritorno immediato in Serie A.

A lanciare la bomba è stato Carlo Alvino, storico giornalista al seguito del Napoli, su X: “C’è stata una telefonata tra Jorge Mendes e Aurelio De Laurentiis. Nel giro di chiamate post-esonero il procuratore di Mourinho ha sentito il patron per capire se ci fosse interesse sul suo assistito. Risposta attendista da parte del presidente azzurro”. Ma non è finita.

Mourinho al Napoli: Mendes chiama De Laurentiis

La clamorosa indiscrezione è stata lanciata anche da ‘Sport Mediaset’, che ha confermato “con assoluta certezza” che subito dopo l’esonero alla Roma – ufficializzato appena due giorni fa – l’agente dello Special One Jorge Mendes ha immediatamente contattato De Laurentiis. Il patron dei partenopei da Riad, dove la squadra è in ritiro per giocare la Supercoppa Italiana, sta lavorando al mercato e sondando vari profili per la prossima stagione.

Il presidente azzurro ha incassato quindi la disponibilità dello stesso Mourinho, considerando anche i rapporti ottimi con Mendes. ADL ha preso atto, non si è esposto, ma è facile ipotizzare come l’ingaggio monstre che il portoghese percepisce alla Roma – oltre 7,5 milioni a stagione – sia un ostacolo molto complicato da superare. De Laurentiis non esclude affatto uno sforzo economico di queste dimensioni per il prossimo allenatore che dovrà essere un top, ma lo farebbe forse solo per Antonio Conte. Che resta in pole nelle preferenze del Napoli per il post-Mazzarri. Di certo la pista Mourinho è clamorosa e di incredibile suggestione.