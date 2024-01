Arriva il via libera: la Juventus cede Kean

Moise Kean è vicino all’addio alla Juventus, almeno per i prossimi sei mesi: il club bianconero ha già dato il via libera

Moise Kean via dalla Juventus. Sembra essere sempre più vicina la cessione in prestito dell’attaccante. È l’Atletico Madrid il club che è pronto ad accogliere il 23enne a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

Prestito secco, questa la formula alla quale la Juventus ha già dato il via libera e che dovrebbe portare ad una fumata bianca nel giro di pochi giorni. Resta qualche dettaglio da sistemare e lo si farà nel giro di qualche giorno, ma per Kean il futuro da qui a giugno dovrebbe essere al Wanda Metropolitano.

Una scelta frutto anche dell’esplosione di Kenan Yildiz che ha inevitabilmente ristretto lo spazio a disposizione di Kean, scivolato indietro nelle gerarchie di Allegri anche a causa dell’infortunio che gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime partite. Ora la pista Atletico Madrid, con l’ipotesi estera che ha sempre avuto al preferenza per il calciatore rispetto alla possibilità di restare in Serie A.

Calciomercato Juventus, niente rinnovo per Kean

Kean è destinato quindi a trasferirsi all’Atletico Madrid nei prossimi giorni, ma non ci sarà il rinnovo di contratto prima del prestito.

L’attaccante è legato alla Juventus fino al 2025: di un eventuale prolungamento se ne riparlerà a fine stagione, dopo sei mesi all’estero nei quali Kean spera di ripetere quanto fatto al Psg quando forse fece la sua migliore stagione.