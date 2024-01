Allarme per la big, UFFICIALE: hanno contratto la malaria

Allarme per la big, c’è l’annuncio UFFICIALE: hanno contratto la malaria. Le condizioni dei calciatori ed i tempi di recupero

Il Napoli ha chiuso il colpo Traore. L’ex Sassuolo fa ritorno in Serie A dal Bournemouth ed andrà a rinforzare il centrocampo di Walter Mazzarri.

È tutto fatto per l’arrivo del classe 2000, che nelle ultime settimane ha anche dovuto superare la malaria. Dopo Traore, sono stati comunicati due nuovi casi, stavolta provenienti dalla Coppa d’Africa. Come annunciato dal CT del Mali Chelle, infatti, il centrocampista del Tottenham Yves Bissouma ha contratto la malaria. Contagiato anche il compagno Moussa Diarra.

Coppa d’Africa, Bissouma e Moussa Diarra hanno la malaria: allarme in casa Tottenham

Il centrocampista classe 1996 degli Spurs ed il 23enne difensore di proprietà del Tolosa, stando a quanto riportano i media maliani, avevano già contratto il virus alla vigilia del torneo.