Stangata UFFICIALE: 5 punti di penalizzazione e pioggia di squalifiche

Maxi stangata per il club che ha schierato calciatori non tesserati e sfruttato persone non in possesso di regolare tesseramento

La stangata è di quelle pesanti, capace di cambiare le sorti di una stagione. Difficile però anche solo sperare che andasse differentemente visto i capi d’imputazione del processo sportivo e l’elevato numero di persone coinvolte nella vicenda. Tutto nasce nel girone C del Campionato di Seconda Categoria pugliese e vede coinvolta la società A.S.D. San Pietro Vernotico ed il presidente in carica ai tempi dei fatti, Antonio Fiorello.

Nel mirino degli inquirenti federali l’impiego in campo di un calciatore, Moussa Diagouraga, non tesserato e senza l’idoneità sportiva in alcune gare della stagione 2022/2023. Stessa irregolarità compiuta anche per dirigenti e allenatori. L’elenco è lungo è comprende Silvio Allegro, Damiano De Iaco, Lorenzo Leone e Adalberto Trapanà.

Inoltre il procedimento ha riguardato anche i calciatori Pierpaolo Finisguerra, Jhon Obinna Godwin, Marcello Andriani, Nicola Andrian, Marco Buonarroti, Edoardo Riezzo, Francesco Miccoli e Gioele Marasco per non aver risposto alla convocazione della Procura Federale per essere ascoltati. Inotre, il procedimento ha visto anche il coinvolgimento della stessa società per responsabilità diretta ed oggettiva.

Stangata Figc: -5 in classifica e maxi squalifiche

Il procedimento si è chiuso con un verdetto pesantissimo per la società pugliese che si è vista infliggere cinque punti di penalizzazione in classifica e un’ammenda di 500 euro. Per il presidente Fiorello, invece, accolta la richiesta di patteggiamento con l’inibizione per sei mesi.

Inibizione per sei mesi anche per Silvio Allegro, Damiano De Iaco, Lorenzo Leone e Adalberto Trapanà e per un mese a Marcello Andriani. Cinque giornate di squalifica per il calciatore Moussa Diagouraga, mentre Pierpaolo Finisguerra, Jhon Obinna Godwin, Nicola Andrian, Marco Buonarroti, Edoardo Riezzo, Francesco Miccoli e Gioele Marasco sono stati fermati per due giornate.