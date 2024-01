Napoli, idea a sorpresa per il dopo Mazzarri

Il Napoli prova a rilanciarsi in Supercoppa e in campionato ma guarda al futuro: spunta un nome inatteso per il dopo Mazzarri

L’esperienza di Mazzarri al Napoli come traghettatore in vista della prossima annata si sta rivelando molto più complicata del previsto. Azzurri che hanno anche peggiorato il rendimento avuto con Rudi Garcia in panchina e che stanno vivendo difficoltà notevoli, tra mercato, infortuni e grane interne. La recente vittoria con la Salernitana ha, forse, restituito un pizzico di serenità, ma la situazione rimane delicata.

Mazzarri, alla vigilia del debutto in Supercoppa italiana, ha annunciato il recupero di Zielinski e Cajuste. L’allenatore è consapevole dell’importanza dell’appuntamento a Riyad e prova a caricare la squadra nel migliore dei modi. E’ l’unica occasione per il Napoli di sollevare un trofeo in questa stagione, dalla sfida della Fiorentina si capirà se gli azzurri potranno avviarsi sulla via della guarigione e guardare al campionato con rinnovato ottimismo. C’è una rimonta da fare, in classifica, per provare a tornare in pianta stabile in zona coppe. In ogni caso, il tecnico livornese è destinato a dire addio. Il Napoli si guarda attorno per la prossima stagione, per avviare un nuovo ciclo.

Napoli, due nomi su tutti nella mente di De Laurentiis per la panchina

Il presidente De Laurentiis ha tentato nuovamente di battere la strada Conte, senza successo. Secondo ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, adesso starebbe mettendo nel mirino un altro tecnico campione d’Italia.

Si tratterebbe di Stefano Pioli, giunto a sua volta a fine ciclo con il Milan e che gode di diversi estimatori. Di Pioli si parla anche in ottica Roma, il suo nome potrebbe infiammare il mercato delle prossime settimane. De Laurentiis non ha poi smesso di pensare a De Zerbi, anche se appare difficile riportare il tecnico del Brighton in Serie A.