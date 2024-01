Napoli-Fiorentina, tornano dall’infortunio: l’annuncio ufficiale

L’allenatore ha svelato in conferenza stampa il recupero dei due calciatori in vista della semifinale

Giornata di vigilia per Napoli e Fiorentina che domani sera alle 20.00 si affronteranno nella prima delle due semifinali della Supercoppa Italiana. Le due formazioni avranno l’onore di inaugurare il nuovo format, per la prima volta nella storia della competizione a quattro squadre.

Una partita che i viola preparano da giorni con grande attenzione, per cercare di aggiudicarsi l’accesso alla terza finale nel giro di pochi mesi. Un match che Vincenzo Italiano, come spiegato in conferenza stampa, ha intenzione di vincere ad ogni costo contro una squadra già battuta in campionato: “Domani sarà una partita diversa, unico obiettivo è riuscire a superare questa semifinale per giocarsi questo trofeo. Domani troveremo un Napoli diverso, con giocatori di qualità e talento. Spero di aver preparato il match nel modo giusto. Sono dietro in classifica, ma hanno dei campioni che possono vincere le partite”.

La sua Fiorentina, oltre a motivazioni da vendere, porterà in campo anche l’esperienza delle due finali perse in Coppa Italia e Conference League: “Nelle due finali abbiamo trovato di fronte attaccanti concreti. Serve attenzione e qualità, questo lo abbiamo imparato. La squadra sa a fare la differenza è la preparazione della gara, giocare con la massima attenzione servirà a non farci star male per qualche giorno. Spero abbiano imparato lezione, abbiamo cercato di far di tutto per prepararle in modo da mettere in difficoltà il Napoli”.

Fiorentina, Italiano annuncia due recuperi: “Nico Gonzalez e Dodo in gruppo”

Nonostante non siano ancora al top della condizione dopo dei lunghi infortuni, Italiano avrà nuovamente a disposizione sia Nico Gonzalez che Dodo.

Questo l’annuncio del tecnico di questo pomeriggio: “Nico? Ha fatto oggi venti minuti in gruppo, sta rientrando dopo tantissimo tempo ma è guarito. Ancora non è sufficiente per inserirlo. Anche Dodo ha ricominciato con la squadra in maniera graduale. Pian piano aumenteranno e cercheremo di portarli alla condizione ottimale”.

Nessuna dichiarazione, invece, sul fronte mercato: “Se mi aspettavo un esterno prima della Supercoppa? Ne abbiamo già parlato e non voglio toccare il tema mercato. In questi giorni in Arabia voglio solo pensare ai calciatori che ho a disposizione e a cercare di ben figurare domani“.