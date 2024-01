Milan e Juve snobbano Conte: ecco gli eredi di Pioli e Allegri

Antonio Conte è sicuramente una delle suggestioni in panchina per la prossima stagione: l’ex Cc non è però l’unico nome sul taccuino delle big

Mourinho potrebbe essere solo l’antipasto del valzer di allenatori in Serie A. La Roma ha esonerato il portoghese dopo le ultime sconfitte, scommettendo in panchina sul ritorno di De Rossi.

Contratto di sei mesi per l’ex centrocampista e bandiera, anche se difficilmente resterà alla guida dei giallorossi anche nella prossima stagione. Il sogno dei Friedkin sarebbe infatti Antonio Conte, che al momento ha rifiutato tutti i corteggiamenti (anche quello del Napoli) per rientrare in corsa la prossima estate e non nel bel mezzo del campionato. L’ex Ct della Nazionale fa gola un po’ a tutte le big, visto che nella corsa potrebbero inserirsi sempre il Napoli e il Milan. L’ingaggio oneroso di Conte non spaventerebbe la Roma, che potrebbe avere nei partenopei l’antagonista più agguerrita per il mister salentino come scrive ‘Tuttosport’.

Il Milan vira su Thiago Motta: sfida alla Juventus se Allegri lascia

Anche perché il Milan sta virando su un altro profilo come Thiago Motta, in grande evidenza sulla panchina del Bologna.

Il patron rossonero Cardinale per il dopo Pioli vorrebbe affidarsi a un profilo più giovane e in rampa di lancio, oltre ad avere anche con un ingaggio più alla portata. L’italo-brasiliano ha messo in stand-by il rinnovo con il Bologna, in scadenza il prossimo 30 giugno. Oltre al ‘Diavolo’ anche la Juventus ha messo nel mirino Thiago Motta, ovviamente solo nell’eventualità in cui fosse Massimiliano Allegri a rinunciare all’ultimo anno di contratto con la ‘Vecchia Signora’. Oltre a Mazzarri, quindi, poche speranze per Pioli e De Rossi di conservare la panchina: Conte e Thiago Motta accendono il mercato degli allenatori delle grandi di Serie A.