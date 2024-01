De Rossi il prescelto per il dopo Mourinho: come giocherà la ‘nuova’ Roma

Fa rumore ovviamente la separazione tra la Roma e Mourinho: ecco il ritorno a Trigoria da allenatore di Daniele De Rossi

La notizia del giorno è ovviamente la separazione tra la Roma e José Mourinho. Sta facendo il giro del mondo l’esonero del tecnico portoghese, ufficializzato questa mattina un po’ a sorpresa dal club giallorosso.

Lo ‘Special One’ paga un momento fortemente negativo tra campionato e Coppa Italia, doveva ha pesato ovviamente il KO nel derby della scorsa settimana contro la Lazio prima della sconfitta di domenica a San Siro con il Milan. Mourinho lascia la Roma dopo due anni e mezzo, con la conquista nel 2022 della Conference League alla guida del capitolini. Il prescelto sulla panchina giallorossa sarà Daniele De Rossi: per l’ex centrocampista e bandiera pronto un contratto di sei mesi con opzione. De Rossi nella scorsa stagione ha allenato la Spal in Serie B, esonerato successivamente lo scorso febbraio dalla compagine estense.

Roma, dal modulo all’undici titolare: come giocherà De Rossi

In attesa dell’ufficialità del ritorno di De Rossi, stavolta da allenatore, come giocherà e con quale modulo l’ex numero 16 romanista?

De Rossi dovrebbe ripartire dal 3-5-2, schieramento utilizzato nell’esperienza alla Spal e proposto anche dallo stesso Mourinho. Davanti a Rui Patricio ecco il trio difensivo composto da Ndicka, Mancini e Llorente, in attesa di capire se e quando potrà tornare a disposizione il lungodegente Smalling. A centrocampo De Rossi potrebbe rilanciare capitan Pellegrini insieme a Cristante e Bove, con Paredes possibile escluso eccellente dall’undici titolare. Come quinti, invece, De Rossi potrebbe confermare Kristensen sulla fascia destra (Celik e Karsdorp le alternative), mentre sulla corsia opposta optare per una soluzione più offensiva puntando su El Shaarawy. In attacco largo – e non potrebbe essere altrimenti – al tandem Lukaku-Dybala, con Belotti primo cambio ai due tenori dell’attacco giallorosso.