Intreccio Zirkzee-Leao: il dato che fa tremare mezza Serie A

Curioso intreccio tra due dei migliori attaccanti di tutta la Serie A: Zirkzee e Leao fanno tremare mezza Serie A. Il motivo.

La Serie A, soprattutto quest’anno, sta mettendo in mostra degli attaccanti davvero interessanti che stanno facendo gola ai più importanti club di caratura europea e non solo.

Il motivo è presto detto: al di là dei gol messi a segno, infatti, questi attaccanti sono in grado di fare reparto da soli, mettendo a segno giocate straordinarie per i propri compagni, tra colpi di fino ed assist che liberano spazi di campo, là dove in pochissimi ci avrebbero visto un’opportunità.

Di fatto è quello che succede quando scendono in campo Leao e Zirkzee, due tra le più interessanti e giovanissime punte del nostro campionato: i due, infatti, rispettivamente primo e secondo in una speciale classifica, quella delle grandi occasioni da gol create.

Big chance create in Serie A: Leao primo, Zirkzee insegue

Il bomber del Milan guida a quota 9, primato che condivide con Dimarco dell’Inter e Kostic della Juventus. Sembra essere davvero molto curioso il fatto che l’esterno dei bianconeri, pur avendo trovato poco spazio in campionato, sia comunque in cima a questa lista.

Al secondo posto troviamo proprio il belga dei felsinei a quota 8, mentre chiude il podio Giroud del Milan a quota 7. Uno strano incrocio che, tuttavia, fa pensare quanto questi due attaccanti siano cresciuti da quando sono arrivati nel nostro campionato.

Insomma, Leao e Zirkzee dimostrano, anche con questo dato, tutta la loro pericolosità là davanti, con i rispettivi club che, almeno fino a fine stagione, se li terranno ben stretti, dal momento che sono ormai dei veri e propri punti di riferimento non solo per la manovra offensiva, ma anche e soprattutto per i loro compagni.